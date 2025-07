Yamal compie 18 anni: cosa prevede il nuovo contratto e perché è diverso da Messi

Lamine è diventato maggiorenne, il Barcellona lo ha blindato fino al 2031 con una clausola da un miliardo, guadagnerà 20 milioni a stagione. La sua festa è stato un evento clamoroso: musica, artisti e un rapper che gli ha regalato una collana da 400.000 euro. Polemiche per aver ingaggiato dei nani per uno spettacolo. E alla sua età Leo era blindato in famiglia

Quando ha iniziato a stupire il mondo con le sue giocate sui campi di calcio Lamine Yamal aveva poco più di quindici anni. Praticamente un bambino, con quella spensieratezza e la facilità di rendere tutto estremamente semplice ha fatto innamorare tutti. L’apparecchio sui denti come quasi tutti gli adolescenti, quel ciuffo di capelli biondi e l’incoscienza di chi ancora deve scoprire la vita. Nessun dubbio sul fatto che sia l’erede di Leo Messi, perchè indossa come l’argentino la maglia del Barcellona e perchè come Leo gioca un calcio tutto suo, troppo al di sopra di qualsiasi avversario. E non a caso dalla prossima stagione Yamal avrà anche la maglia numero 10 del club blaugrana quella che Leo ha portato in giro per il mondo conquistando tutto quello che c’era da vincere.

Contratto e clausola

Due campionati già vinti (oltre alla Coppa del Re e alla Supercoppa di Spagna) con la maglia del Barcellona, il trionfo all’Europeo con la Spagna nel quale Yamal è esploso definitivamente e adesso una data fondamentale nella vita di ognuno, i 18 anni. Prima di compierli il presidente del Barcellona Juan Laporta ha fatto di Yamal il simbolo del club blaugrana almeno fino al 2031. E’ quella la data di scadenza del contratto firmato da Yamal che prevede una clausola rescissoria di un miliardo di euro e un ingaggio per il giocatore di circa venti milioni a stagione premi compresi. Prima di questo rinnovo guadagnava 1,67. E Messi? A 18 anni Leo era appena passato dal Barcellona B alla prima squadra, firmò il suo primo contratto da professionista nel giugno 2005, 1,5 milioni di euro netti, rinnovandolo subito in settembre (3 milioni) e poi nel 2007 (7), nel 2008 (8,5) e nel 2009 quando a 22 anni arrivò a 10,5 milioni netti, lo stipendio più alto della Liga al tempo. E una clausola da 250 milioni mentre quella del 18enne Lamine è già, e resta, al miliardo di euro. Ma Lamine ha già superato le 100 presenze col Barça, cifra che l’argentino raggiunse dopo i 20 anni.

Lui e Leo, diversi in tutto

L’esplosione di Yamal è stata molto più repentina di quella di Messi, ma anche l’arrivo nel grande calcio è stato completamente differente per non parlare del modo di interagire con l’esterno. Messi ha portato a Barcellona tutta la sua famiglia e intorno a loro ha costruito un fortino dentro il quale si è trincerato. Pochissime apparizioni pubbliche, la fidanzata e poi moglie conosciuta quando erano bambini e mai niente di eclatante. Yamal invece è un figlio di questi tempi, impazza sui social, su di lui si rincorrono voci di flirt più o meno confermati e per la festa dei suoi 18 anni ha messo in piedi un evento esagerato e che ha pure scatenato polemiche in Spagna. Prima con la famiglia e le persone più intime, al ristorante La Cúpula Garraf di Barcellona, ristorante arroccato sul mare. Decisamente particolare la torta di compleanno, a tema Dragonball, con Yamal versione Goku realizzato dallo chef pasticciere Diego Mejia. Poi il mega-party con amici, compagni di squadra, ospiti internazionali, 200 invitati avvisati solo in extremis della location dell’evento, una tenuta privata a Olivella, alla periferia di Barcellona. Cellulari spenti e consegnati all’arrivo, le immagini filtrano solo dai suoi social.

La collana e le polemiche

Grande spazio alla musica, fra gli artisti a esibirsi il rapper dominicano Chimbala, uno dei preferiti di Yamal. Chi si è fatto notare è anche un altro rapper domenicano, El Alfa, che ha regalato a Yamal una collana di oro e pietre preziose blaugrana (come i colori del Barcellona) e le iniziali LY, dal valore di circa 400 mila euro. Un regalo pubblicizzato qualche giorno fa anche via social: la collana rappresenta un pezzo esclusivo di Taija Diamonds. Per la festa, Yamal ha ingaggiato dei nani per uno spettacolo d’intrattenimento. Per questo è scattata la denuncia dell’Adee, Associazione di persone con acondroplasia e altre displasie scheletriche con nanismo, ente che fa parte della Confederazione spagnola delle persone con disabilità fisiche e organiche (Cocemfe). Polemica spenta da uno degli artisti che hanno partecipato alla festa: “Nessuno ci ha mancato di rispetto, lasciateci lavorare in pace”.