Vittozzi, la rimonta è tutta d’oro Moioli e Sommariva: che argento

Che brave e che belle le nostre ragazze. Sulla spinta dell’impresa incredibile di Federica Brignone l’Italia Team festeggia l’oro di Lisa Vittozzi che vince nel biathlon per la prima volta nella storia olimpica trionfando nell’inseguimento dieci chilometri. E poi l’argento dello snowboard con la seconda medaglia di Michela Moioli stavolta in coppia con. Lorenzo Sommariva. E così il medagliere azzurro di Milano Cortina supera il record di Lillehammer 1994. Allora portammo a casa venti medaglie, adesso siamo già a ventidue con otto ori, quattro argenti e dici bronzi. E c’è ancora una settimana di gara.

La rimonta di Vittozzi

Dopo l’argento nella staffetta mista Lisa si porta a casa un oro fantastico, trascinata da ventimila persone impazzite per la 31enne di Sappada che ha staccato le rivali con quattro poligoni perfetti e si è goduta l’ultimo giro in solitaria per poi scatenare la sua gioia. Urla, braccia al cielo, sembra quasi ballare nell’estasi del pubblico italiano in una giornata di sole meravigliosa come la nostra ragazza. “Ho tirato fuori la grinta che ho per essere qui e per sognare in grande dopo un anno molto difficile. Ed ora sono felice. Vincere davanti a questo pubblico è da una parte meraviglioso ma dall’altra mi sono detta di non lasciar calare l’attenzione altrimenti avrei rischiato di non arrivare in fondo, di fronte a tanto tifo”.

Moioli spinge Sommariva

E poi l’argento di Michela Moioli nell snowboard insieme a Lorenzo Sommariva. La Moioli aveva già vinto una medaglia di bronzo pochi giorni un terribile incidente in allenamento ma non voleva perdere un’altra occasione, lei che ha vinto quattro delle otto medaglie vinte dagli azzurri nello snowboard alle Olimpiadi.