Il mondo si inchina alla Brignone Secondo storico oro olimpico

Federica Brignone dà l’impressione di fare un altro sport. Federica Brignone vince il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina e fa impazzire il pubblico accorso sull’Olympia delle Tofane. Non è una vittoria, è la dimostrazione di una superiorità assoluta, non è questione di tecnica o di preparazione atletica, la differenza la fa la testa. Federica scia sciolta come un appassionato in un qualsiasi week-end sulla neve, passa senza problemi nei punti più difficili dove le altre vanno in difficoltà. Sembra quasi scivolare sulla neve: leggera, eterea, inarrivabile. La giornata di Cortina la accoglie sotto un sole meraviglioso, quei giorni in cui è una gran fortuna essere nella Perla delle Dolomiti, c’è l’atmosfera del grande giorno anche se molti pensano che dopo l’oro nel Super G sia un po’ demotivata. Demotivata una tigre? Impossibile. Scende col pettorale 14 e la prima manche è un capolavoro: la interpreta alla perfezione, soprattutto nei punti più difficili e il vantaggio che accumula è soprattutto merito di una sciata senza scosse. Quando scende per ultima nella seconda manche la neve è cambiata, le migliori sono sembrate in difficoltà, la nostra Lara Della Mea è una delle poche che ha fatto un buon tempo. Ma la neve meno ghiacciata e il terreno segnato sono un problema degli altri. La tigre scivola come su red carpet, elegante e impeccabile. Taglia il traguarda tra le urla impazzite dei tifosi, l’omaggio più bello glielo fanno le due sconfitte Sara Hector e la norvegese Stjernesund si inchinano di fronte alla regina. La tigre ha realizzato un’impresa fantastica: È la prima volta nella storia dello sci femminile che un’atleta fa doppietta in gigante e superG. E completa la collezione di medaglie olimpiche in gigante dopo l’argento di Pechino 2018 e il bronzo di PyeongChang 2022. Ora nella sua bacheca ci sono 5 medaglie olimpiche, come Alberto Tomba.

La felicità

“Ero quasi fin troppo tranquilla, avevo paura di non essere abbastanza aggressiva e non me lo spiegavo – dice a caldo, commossa, alla Rai -. Mi sembrava di aver fatto una manche così così e quando ho tagliato il traguardo e ho visto prima ho sentito solo urla e non ho capito niente. L’ho vista come una gara di sci, come una cosa non dico easy, ma ho pensato solo al mio sci”. Entusiasta il fratello Davide: “Siamo in un momento fantastico e me lo godo: è bellissimo. Federica si concentra sempre al meglio, al di là del dolore che avverte, che a giorni a più intenso e in altri è meno evidente – esulta -. Ha stupito tutti, anche me. Tornare dopo dieci mesi dall’infortunio così è incredibile. Avrà fatto in tutto circa otto giorni di allenamenti in gigante nell’ultimo periodo. Sono fiero e orgoglioso”. Poi Federica racconta il suo percorso dopo l’incidente che l’ha tenuta fuori per 315 giorni: “Per 5 mesi ho faticato a camminare, solo a novembre ho cominciato a sciare come una turista. È stato un viaggio giorno per giorno. Ma quando ho visto il gigante di Soelden, a ottobre, ho sentito che tutto questo mi mancava tanto, troppo. Ho detto: voglio tornare”. Poi l’Olimpiade: “Ero qui senza l’allenamento, senza il fisico che volevo. Ma non sentivo per niente la pressione. Se fosse stato l’anno scorso forse avrei fatto due porte e poi sarei uscita. Ero già così felice solo per essere qui. Se fosse venuta qui per l’oro, sarei tornata a casa senza medaglie. Per me è davvero un miracolo già essere qui. Sono venuta a Cortina per essere felice, per godermi i Giochi olimpici in casa. Vincere due ori è un sogno inimmaginabile. Sono venuta con dubbi, dolori, quasi zero allenamento. Dopo l’infortunio la tibia non è allineata, eppure è successo questo”.

Le altre italiane

Delusa Sofia Goggia che ha chiuso ottava dopo il terzo tempo della prima manche, mentre Lara Della Mea è risalita dalla quindicesima alla quarta posizione ed è andata a soli 5 centesimi dalla medaglia: “Nella seconda manche ho detto: devi dare tutto perché comunque è una gara stretta e devi fare la differenza perché se no non porti a casa niente. Ci ho provato, sono contenta per Federica, ha fatto una roba veramente incredibile. Cinque centesimi bruciano, però alla fine ho dietro anche tante ragazze a pochi centesimi, quindi alla fine le gare sono così e qualcuno deve arrivare quarto. Ora ci riprovo con lo slalom, se riesco ad affrontarlo con l’atteggiamento che ho avuto oggi, secondo me posso fare bene”.

8:27

8:17

—

Federica Brignone si presenta da campionessa del mondo in carica e detentrice della coppa di specialità, ottenuta prima del grave infortunio. Insieme a lei ci sarà Sofia Goggia in cerca di riscatto dopo la caduta in superG. Sull’Olympia delle Tofane la favorita è Mikaela Shiffrin, che vuole riscattare il disastro in combinata a squadre. Pericolose anche Alice Robinson e Julia Scheib (leader di coppa di specialità).

8:17

—

In grassetto le atlete azzurre: 1 Thea Louise Stjernesund NOR, 2 Sara Hector SWE, 3 Mikaela Shiffrin USA, 4 Camille Rast SUI, 5 Paula Moltzan USA, 6 Alice Robinson NZL, 7 Julia Scheib AUT, 8 Zrinka Ljutic CRO, 9 Valerie Grenier CAN, 10 Lara Colturi ALB, 11 Nina O’Brien USA, 12 Lara Della Mea ITA, 13 Maryna Gasienica-Daniel POL, 14 Federica Brignone ITA, 15 Britt Richardson CAN, 16 Lena Duerr GER, 17 Sofia Goggia ITA, 18 Wendy Holdener SUI, 19 Emma Aicher GER, 20 Kajsa Vickhoff Lie NOR, 21 Mina Fuerst Holtmann NOR, 22 Stephanie Brunner AUT, 23 AJ Hurt USA, 24 Estelle Alphand SWE, 25 Asja Zenere ITA, 26 Nina Astner AUT, 27 Vanessa Kasper SUI, 28 Clara Direz FRA, 29 Sue Piller SUI, 30 Madeleine Sylvester-Davik NOR

8:17

—

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 potranno essere integralmente seguite in diretta sui canali di Eurosport, visibili su Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Amazon Prime Video Channels. Cronaca testuale su Gazzetta.it

la gara

—

Federica Brignone cerca il bis nel gigante femminile. Insieme a lei al via le azzurre Sofia Goggia, Lara Della Mea e Asja Zenere. La gara è in programma oggi alle ore 10:00 (prima manche) e 13:30 (seconda manche).

