Verstappen subito davanti a tutti Leclerc c’è, Piastri in difficoltà

Sarà che proprio in Messico un anno fa la Ferrari ha ottenuto la sua ultima vittoria in Formula ma il venerdì delle prove libere sorride alle macchine di Maranello, soprattutto a Charles Leclerc che nella prima ora chiude davanti a tutti e poi nella seconda sessione deve arrendersi soltanto allo scatenato Max Verstappen, sempre più concentrato sulla rimonta al leader del Mondiale Oscar Piastri. Le dstanze minime tra i migliori (in mezzo secondo ci sono sette piloti) fanno capire che in questo Gran Premio può succedere di tutto. Nella corsa al Mondiale Verstappen ha dimostrato di poter ancora una volta ottenere la pole-position mentre la Mc Laren di Lando Norris sul passo gara ha infilato una serie di tempi eccezionali. Il problema però in questa Formula 1 è partire davanti, ecco perchè i tempi che definiranno la griglia di partenza saranno molto importanti, forse decisivi, per l’esito finale della gara,

Bene le Ferrari

Dopo il podio di Austin Charles Leclerc si è presentato in Messico con una gran voglia di interrompere la serie negativa della Rossa nel 2025. E i primi riscontri sono stati positivi, adesso si aspettano conferme dalle prove ufficiali. Quasi tutti i team sono intervenuti sul cofano motore delle proprie monoposto, creando delle aperture in questa zona della vettura per gestire meglio le temperature della Power Unit. Grandi le aperture sulla SF-25, mentre la McLaren ha effettuato interventi minimi sulla MCL39. Correzioni necessarie in vista della gara di domenica visto che si corre ad oltre duemila metri di altitudine. Dietro a Verstappen e Leclerc ottima prestazione di Kimi Antonelli sulla Mercedes che ha preceduto Lando Norris sulla Mc Laren e Lewis Hamilton sulla Ferrari. Sol,tanto dodicesimo tempo per il leader del MOndiale Oscar Piastri, la sua Mc Laren ha accusato oltre otto decimi da Verstappen