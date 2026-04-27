Tre italiani negli ottavi a Madrid Con Sinner e Musetti pure Cobolli

Tre italiani negli ottavi dell’Atp Master 1000 di Madrid e una possibile semifinale tutta azzurra all’orizzonte per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Intanto ai due si è unito Flavio Cobolli che in una partita solida e concreta ha avuto la meglio in due set sul paraguaiano Adolfo Daniel Gallego, numero 96 al mondo. Vittoria senza discussioni come dice il punteggio (6-3, 6-2). Non ce l’ha fatta invece Luciano Darderi, battuto dall’argentino Francisco Cerundolo (numero 20) con un perentorio 6-2, 6-3. Cobolli sarà in campo domani sera, nell’ultimo match della giornata contro un avversario durissimo: il russo Daniil Medvedev. Due i precedenti tra Cobolli e Medvedev, che ha avuto la meglio in entrambi gli scontri diretti, giocati tutti e due su cemento nel 2024 (Us Open, ATP 500 Pechino).

Apre Sinner, poi Musetti

Jannik Sinner aprirà il programma di giornata, alle 11, sul Manolo Santana, contro la testa di serie n.19 Cameron Norrie. Mentre Lorenzo Musetti scenderà in campo intorno alle 13.30, come secondo match dalle 11 sull’Arantxa Sanchez in seguito a Etcheverry-Fils, contro Jiri Lehecka. Sinner va a caccia della quinta vittoria consecutiva in un torneo Masters 1000, impresa mai riuscita a nessun tennista. Ma l’avversario di domani non sarà facile da domare: Norrie ha dato spesso filo da torcere ai migliori, anche a Carlos Alcaraz. Ma Sinner ha vinto le ultime ventuno partite contro giocatori mancini, l’ultima sconfitta risale addirittura al 2021, al Roland Garros contro Rafa Nadal. All’ora di pranzo toccherà a Lorenzo Musetti affrontare Lehecka, il ceco è avanti 2-1 nei precedenti, ma Musetti ha vinto il più recente, nonché unico su terra, lo scorso anno a Montecarlo, sulla strada della sua prima finale in un Masters 1000.