Super Norris: Sprint e pole position Fantastico Antonelli: è in prima fila

Lando Norris ha tutta l’intenzione di staccare tutti e mettere un’ipoteca sul titolo mondiale di Formula 1. Il pilota della Mc Laren ha vissuto una straordinaria giornata in Brasile vincendo la Sprint Race e conquistando la pole position in vista della gara di domenica. E le Mc Laren sono tornate a dominare anche se Oscar Piastri non sembra in questo momento all’altezza del compagno, visto che è uscito di pista durante la Sprint e nelle prove ufficiali ha chiuso con il quarto tempo a tre decimi di distanza da Norris. Il leader del Mondiale con la vittoria nella Sprint sale a 366 punti: più 9 su Piastri e più 39 su Verstappen

Super Kimi Antonelli

Ma il migliore della giornata a Interlagos è stato il giovanissimo italiano Kimi Antonelli che ha chiuso al secondo posto la Sprint alla guida della sua Mercedes e ha ottenuto il secondo tempo nelle prove ufficiali. Antonelli partirà quindi in prima fila al fianco di Norris e ha retrocesso in seconda fila il ferrarista Charles Leclerc anche lui autore di uno straordinario giro nonostante le difficoltà della Rossa siano ancora piuttosto evidenti come testimonia il tredicesimo posto ottenuto da Lewis Hamilton escluso dalla Q1. L’ennesima delusione in una stagione in cui l’inglese sta ancora cercando un acuto con la Ferrari.

Flop Verstappen

Ma la maglia nera della giornata va sicuramente a Max Verstappen e alla Red Bull. L’olandese che non ha mai smesso di credere nella rimonta ai danni delle Mc Laren è stato in difficoltà per tutto il week-end, anonimo nelle prove libere e nella Sprint e addirittura eliminato dopo la Q1 nelle prove ufficiali. Verstappen ha ottenuto il sedicesimo tempo e partirà quindi in ottava fila, lontanissimo da Norris. Per non chiudere in Brasile la corsa al titolo mondiale dovrà inventarsi una rimonta che al momento pare impossibile, soprattutto per la differenza di prestazioni tra la Mc Laren e la Red Bull.