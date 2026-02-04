Speranze azzurre per la libera: Franzoni e Paris volano in prova

Scende la neve sullo Stelvio e su Cortina, anche i cattivi presagi sono stati spazzati via da chi diceva che sarebbero state Olimpiadi grigie. Invece sulle Dolomiti adesso è tutto bianco e i nostri azzurri si preparano per i giochi olimpici in casa. Il primo test sulla pista dello Stelvio ci regala un Giovanni Franzoni e un Dominique Paris in gran forma. Il giovane e l’esperto sono le punte di diamante della squadra di discesisti. Giovanni che in questa stagione ha trionfato in superG a Wengen e in libera sulla mitica Streif di Kitzbuhel ha ottenuto il secondo miglior tempo delle prove cronometrate, mentre Paris ha chiuso con il quinto tempo.

Meglio di Odermatt

Franzoni non nasconde l’emozione: “Essere qui, in Italia con i cinque cerchi fa un certo effetto”. Giovanni ha sciato in scioltezza, con una sicurezza disarmante vista la sua giovane età e solo Ryan Cochran-Siegle ha fatto meglio di lui precedendolo di 16 centesimi di secondo. Terzo tempo per il fuoriclasse svizzero Marc Odermatt, il grande favorito delle prossime Olimpiadi e non solo per la discesa libera vista la sua poliedricità. E poi c’è l’esperienza di Paris. Sette successi (6 in discesa e uno in superG) su questa che è quasi una casa per lui. Anche se non dà troppo peso alla confidenza con questa pista, anzi le sue prime sensazioni non sono delle migliori: “Male, ho fatto un sacco di numeri. Hanno lavorato tutta la notte sulla pista, ma il fondo non è ancora bello. Bene comunque che abbiamo sciato, non era scontato con questa giornata di meteo incerto”. Domme, 36 anni, è alla quinta Olimpiade, ha esordito a Vancouver 2010 come riserva per la combinata: “Ero giovane e brillante. Adesso un vecchiaccio che deve fare le cose per bene, come è accaduto a Crans-Montana. Sì, dà fiducia quel podio. Pressione? Ancora no”. Le condizioni meteo sono molto importanti e sta continuando a nevicare, ma da venerdì mattina è previsto il sole e temperature in diminuzione, condizioni ideali per preparare la pista per i nostri ragazzi. A Cortina invece, a causa della fitta nevicata delle ultime ore e delle condizioni meteo proibitive previste domani 5 febbraio, è stata annullata la prova di discesa femminile.