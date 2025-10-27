Sinner vuol tornare numero uno Ecco come può superare Alcaraz

Riprendersi il trono, almeno per una settimana. E’ l’obiettivo che si è posto Jannik Sinner, consapevole che a fine anno sarà impossibile essere il numero uno davanti a Carlos Alcaraz. Ma al Parisi Masters c’è una possibilità che Jannik vuole giocarsi: aggiungere un’altra settimana alle 65 in cui Sinner è stato il numero uno in un anno in cui è stato costretto a stare fermo per tre mesi. E poi programmare un grande 2026, nel quale tornare ad essere il più bravo di tutti.

I punti a Parigi

Alcaraz ha 11340 punti, Sinner 10500. A Parigi lo spagnolo scarta 100 punti e Sinner per tornare in testa dovrebbe vincere il torneo arrivando a 11500 punti sperando che Carlos esca prima delle semifinali. Se si fermasse ai quarti infatti Alcaraz avrebbe 11440 punti. Sarebbe un primato di breve durata perchè già il 10 novembre Sinner scalerà i 1500 punti delle Finals e Alcaraz ne perderà solo 200. Per chiudere il 2025 da numero Sinner dovrebbe vincere a Parigi e a Torino e Alcaraz non fare più di 460 punti nei due tornei. Oppure Sinner in finale a Parigi e vincitore alle Finals e Alcaraz che raccoglie meno di 110 punti nei due tornei.

Campi nuovi a Parigi

In realtà Sinner dopo i crampi accusati anche nella finale di Vienna con Zverev sta ancora riflettendo se vale la pena giocare a Parigi oppure è meglio riposare in vista delle Finals, mentre Alcaraz è già arrivato a Parigi per testare i campi della Nuova Arena La Defense dove si giocherà quest’anno. L’impianto sostituisce la vecchia Accor Arena di Bercy e pare che i campi siano più lenti rispetto all’anno scorso. Cosa che ha fatto piacere a Carlos, visto che il numero uno al coperto è considerato Sinner e lo spagnolo non ha mai amato le superfici troppo veloci: “Quest’anno è decisamente diverso. Però mi piace, è una buona velocità. Ci sarà più possibilità di vedere degli scambi, un po’ di tennis e non solo servizio e risposta”. L’altoatesino sembra intenzionato a giocare e il suo esordio sarebbe mercoledì nel secondo turno nel quale affronterà il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen, numero 35 del mondo, e il belga Zizou Bergs, 41esimo del ranking Atp.