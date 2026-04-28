Sinner vola ai quarti a Madrid Battuto Norris, ventesima di fila

Non è ancora il miglior Sinner quello che sta giocando l’Atp Masters 1000 di Madrid sulla terra rossa della Caja Magica, ma basta e avanza per battere in due set Cameron Norrie e guadagnarsi l’accesso ai quarti di finale del torneo della capitale spagnola, con la ventesima vittoria consecutiva grazie al Sunshine Double, al trionfo a Montecarlo e ai primi tre match vinti a Madrid: soltanto Novak Djokovic (nel 2011 e nel 2015) aveva inanellato 20 successi consecutivi nei primi 20 incontri della stagione nei Masters 1000. E la serie, a livello dei tornei di prima fascia, si allunga a 25, contando anche il titolo di Parigi indoor dello scorso novembre. Il numero uno al mondo ha gestito la partita senza grandi problemi: efficace la prima di servizio che lo ha spesso aiutato e pochi errori da fondo campo con l’inglese che ha fatto una gran fatica a reggere il ritmo dell’altoatesino. Troppo pesante la palla di Jannik per Norrie che ha comunque giocato un buon torneo a Madrid da testa di serie numero ventinove e che da lunedì rientrerà tra i primi venti della classifica mondiale. Nei quarti Sinner sfiderà il vincitore della sfida tra Jodar e Kopriva.

La partita

Il primo set è scivolato via facile per Sinner che già al terzo gioco strappa il servizio all’avversario, per poi farlo di nuovo al quinto e chiudere il primo set con un facile 6-2. La partita sembra indirizzata a maggior ragione quando Jannik strappa il servizio a Norrie al quinto gioco del secondo set, ma nel gioco successivo Sinner perde a zero il proprio turno di battuta e il set torna in equilibrio. E’ l’unico momento di incertezza che dura fino all’undicesimo gioco: sul 5-5 Norrie commette due errori gratuiti e si ritrova 15-30. Poi commette un doppio fallo, il quinto: 15-40. Sinner non ne approfitta, sbagliando un rovescio e poi un dritto. Parità. Quindi Jannik doma un duro scambio e si procura un’altra palla break che capitalizza per un errore di Norrie. A quel punto Sinner serve per il match e chiude 7-5.

Rischio epidemia

In questi giorni il torneo di Madrid è falcidiato da un virus intestinale che ha costretto molti giocatori al ritiro. Sembrerebbe sia dovuto a un problema nella mensa del circolo dove mangiano i giocatori. Il primo a non giocare era stato Marin Cilic, ritiratosi prima del match di secondo turno contro Joao Fonseca. Hanno fatto seguito Madison Keys e Liudmila Samsonova, ma soprattutto Iga Swiatek, che tra l’altro ha lanciato l’allarme parlando apertamente della situazione per prima. Per il momento il problema non ha toccato i tennisti italiani e Sinner ha spiegato: “Ho sentito di molti ritiri, non passo molto tempo qui. Arrivo nei giorni delle partite un po’ prima, ma quando devo solo allenarmi molto tardi. Mi alleno e poi me ne vado. È quello che faccio in ogni torneo”.