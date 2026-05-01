Sinner regala spettacolo, batte Fils e in finale a Madrid sfiderà Zverev

Adesso la terra rossa della Caja Magica è diventata amica per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ci si trova perfettamente a suo agio e contro l’astro nascente francese Arthur Fils sfodera una prestazione magistrale, con un primo set spettacolare e un secondo gestito alla sua maniera, con l’accelerazione vincente al momento decisivo. Il punteggio finale in poco meno di un’ora e mezza di gioco è un perentorio 6-2,6-4 con pochissimi momenti in cui il francese è all’altezza dell’altoatesino. Di partita in partita Sinner migliora, del resto lui lo ha sempre detto e lo ribadisce a fine partita: “In questi tornei le partite più difficili sono le prime”. Quando Jannik comincia a prendere confidenza con l’impianto e i suoi colpi escono con la naturalezza di un campione tutti gli avversari cadono senza avere speranza. Era successo al talento spagnolo Rafael Jodar, stavolta è toccato al francese Arthur Fils reduce dalla vittoria di Barcellona e letteralmente preso a pallate nel primo set.

Prima finale a Madrid

Domenica Sinner giocherà la sua prima finale nel torneo della capitale spagnola, almeno una finale in tutti i primi quattro Masters 1000 della stagione, come Federer nel 2006 e Nadal nel 2011. intanto con la vittoria su Fils aggiorna il suo fantastico score: ventiduesima vittoria consecutiva, la ventisettesima di seguito nei tornei Masters e l’obiettivo di vincere cinque Atp 1000 consecutivi a questo punto è sempre più vicino. Spazzati via da un giocatore che stupisce ogni volta che scende in campo anche i dubbi sull’opportunità di giocare il torneo di Madrid. Più gioca e più migliora, questa è l’impressione che dà Sinner ormai perfettamente a suo agio anche sulla terra rossa, la superficie dove fino all’anno scorso sembrava in difficoltà. Ma Jannik in questo 2026 ha in testa un solo grande obiettivo, quello che ha fallito per pochissimo lo scorso anno, ovvero vincere al Roland Garros. Quest’anno a Parigi non potrà esserci la sfida con il suo rivale numero uno Carlos Alcaraz e l’occasione è davvero enorme per altoatesino che prima degli Internazionali di Francia sarà protagonista a Roma. Agli Internazionali d’Italia tutti si aspettano di poter iscrivere il nome di un italiano nell’albo d’oro proprio a 50 dalla vittoria di Adriano Panatta. E’ stato proprio il vincitore di Roma del 1976 ad auspicarlo: “E’ ora che un italiano vinca a Roma e che il mio record passi di mano”. Roma aspetta Sinner e sogna Adriano che gli consegna la coppa tra i marmi del Foro Italico. Intanto c’è la finale di Madrid contro il tedesco Aleksander Zverev (numero tre al mondo) che ha battuto in due set (6-1, 6-4) il belga Alexander Vlockx.

Jannik felice

Sinner ha esultato più del solito alla fine della sfida con Fils, perchè si è reso conto di aver giocato un’ottima partita, come ha ammesso lui stesso: “Penso di aver giocato un ottimo match, soprattutto nel primo set, nel secondo c’è stata qualche difficoltà in più ma ho gestito bene la partita. Le condizioni del campo erano diverse dall’ultima volta, nel primo set c’era un po’ di vento, ma poi è calato. Sono felicissimo di aver raggiunto questa finale perchè a Madrid non ci ero mai riuscito”.