Sinner, l’infortunio è un mistero. Sta meglio ma non si allena

La mattina la risonanza magnetica al gomito infortunato, il pomeriggio Jannick Sinner era atteso per un allenamento. Il tennista azzurro aveva prenotato il campo per le 17 ora italiana a non si è presentato. E allora intorno all’infortunio accaduto al primo gioco del partita con Dimitrov, si è subito creato un po’ di mistero. Dall’entourage di Sinner non trapela niente, ma al momento non ci sono neanche ipotesi di un ritiro dal torneo di Wimbledon. Sinner giocherà sul campo numero 1 contro l’americano Shelton che ha eliminato il nostro Sonego. L’americano è un avversario molto pericoloso, è un ragazzone i quasi due metri che si esalta sul campo per i suoi colpi e sesso riesce a trascinare il pubblico. Ha svolto un allenamento con Alcaraz e i due non si sono certo risparmiati, insomma ci vorrà il miglior Sinner per approdare alle semifinali.

Ma come sta Sinner?

Non avendo più nel suo staff il preparatore e il fisioterapista dopo l’addio a Panichi e Badio proprio alla vigilia di Wimbledon, Sinner ha dovuto affidarsi allo staff medico del torneo londinese, ma da questo punto di vista ha sicurato di avere la massima fiducia. Le terapie a cui è stato sottoposto durante la partita con Dimitrov e gli antiinfiammatori che gli sono stati dati hanno fatto subito effetto a inizio terso set. Sinner lamentava dolore al gomito soprattutto nel momento di tirare il dritto, uno dei suoi colpi migliori. La decisione di non allenarsi è probabilmente un atto di prudenza per non infiammare ulteriormente il tendine del gomito. L’allenatore Cahill ha tuttavia fatto sapere che Jannick non solo “sta meglio” ma “ha palleggiato 30 minuti sui campi coperti”.

Cobolli-Djokovic sul Centrale

Aspettando di capire quali sono veramente le condizioni di Sinner va segnalato che gli organizzatori del torneo hanno deciso di far giocare sul centrale di Wimbledon la sfida tra Nole Djokovic e Flavio Cobolli, quasi un riconoscimento al campione serbo che sull’erba londinese ha trionfato sette volte