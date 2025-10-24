Sinner e Musetti super a Vienna Vanno in semifinale, Berrettini ko

Due italiani in semifinale all’Atp 500 di Vienna. Prima Jannik Sinner che ha battuto Bublik e poi Lorenzo Musetti che ha avuto la meglio su Moutet. Non ce l’ha fatta invece Matteo Berrettini. Sinner giocherà contro De Minaur e Musetti affronterà Zverev.

Sinner concreto

Non c’è stato lo spettacolo che aveva regalato insieme a Flavio Cobolli giovedì sera, ma Jannik Sinner conferma il suo grande momento e accede alla semifinale dell’Apt 500 di Vienna. Nei quarti l’altoatesino ha superato il russo Bublik, a cui non ha mai permesso di esprimere il suo tennis fantasioso. I due sono molto amici e a fine partita con il sorriso Bublik ha abbracciato l’italiano che quasi si scusava con lui per averlo battuto così nettamente. Sinner ha dominato ancora una volta dimostrando tutti i suoi miglioramenti al servizio, tanto che Bublik sulla battuta dell’azzurro ha ottenuto solo 5 punti in tutta la partita. Servizio e risposta le armi vincenti di Jannik che ha gestito la partita strappando il servizio a Bublik due volte, una per set, abbastanza per chiudere la partita con un doppio 6-4.

De Minaur elimina Berrettini e trova Jannik

Adesso Sinner in semifinale affronterà Alex De Minaur con cui ha un precedente di 19 vittorie e nessuna sconfitta. L’australiano ha battuto Matteo Berrettini nel quarto di finale che ha aperto la giornata dei tennisti azzurri a Vienna. L’azzurro è apparso molto stanco dopo la maratona del giorno precedente (tre ore in campo) e nel primo set non è riuscita ad arginare il gioco dell’australiano perdendo 6-1. Poi Berrettini ha reagito tenendo testa a De Minaur e lo ha portato al tie-break del secondo set. Ma il dritto, il colpo migliore di Berrettini, ha smesso di funzionare e la stanchezza ha preso il sopravvento. Al quinto match point De Minaur ha chiuso 7-6 ottenendo così la quarantesima vittoria in stagione sul cemento, è il giocatore che ne ha ottenuti di più nel 2025. Ma adesso dovrà vedersela con Sinner.

Musetti elimina Moutet

Nell’ultimo quarto di finale Lorenzo Musetti ha superato il francese Moutet. Sono due artisti del tennis e hanno divertito il pubblico di Vienna con colpi spettacolari. Lorenzo a questo punto è a un passo dalle finali Atp di Torino. Lorenzo ha vinto giocando il suo tennis fatto di accelerazioni e colpi spettacolari, ha strappato due volte il servizio al francese, una volta per set e ha gestito sempre bene i propri turni di battuta anche se le percentuali sulle prime palle di servizio non sono state altissime. In semifinale affronterà il russo Zverev e in caso di vittoria e contemporaneo successo di Sinner per Musetti la qualificazione alle Finals sarebbe praticamente conquistata. E magari domenica ci gusteremo un derby azzurro in finale.