Sinner implacabile, Zverev travolto In finale la sfida a Auger-Aliassime per tornare numero uno al mondo

Tutto troppo facile per Jannik Sinner. L’approdo alla nona finale della stagione è poco più di un allenamento per il numero due al mondo: un’ora e due minuti per rifilare un incredibile 6-0, 6-1 al tedesco Aleksander Zverev. Punteggio pesantissimo che si spiega con le pessime condizioni fisiche in cui si è presentato “Sasha” devastato dalla maratona nei quarti di finale con Medvedev sul quale ha avuto la meglio dopo due ore e mezzo di una partita durissima e annullando anche due match-ball. Zverev non ce l’ha fatta a recuperare, i ritmi frenetici del tennis di oggi sono questi e giocare tutti i giorni senza accusare la stanchezza è impossibile. E’ il concetto che ripete anche Sinner dall’inizio del torneo, ma al nostro campione è andata tutto sommato bene perchè nei quarti e in semifinale è stato in campo per poco più di due ore e senza sbattersi troppo. Oggi può tornare numero uno al mondo, intanto il suo score è di venticinque vittorie indoor consecutive, trentaduesima finale in carriera, la nona in questa stagione.

Inizio imbarazzante

Probabilmente Zverev non era in grado di scendere in campo e si è visto subito. Praticamente fermo sulle gambe, non riusciva in alcun modo a rispondere alle bordate di Sinner che gli ha strappato subito al servizio. Non è che Jannik abbia fatto chissà che, ma il tedesco si trascinava per il campo dando a volte l’impressione di non riuscire a stare in piedi. Primo break al secondo gioco, poi al quarto e perentorio 6-0 nel primo set. Poco meglio nel secondo con Zverev che è riuscito a vincere un solo gioco e poi per lui la partita è diventata un’agonia, per fortuna lenta perchè Sinner ha chiuso il match con un 6-1.

In finale con Auger-Aliassime

Domani alle 15 Sinner giocherà la finale con il canadese Felix Auger-Aliassime che in semifinale ha battuto Bublik 7-6, 6-4 . I precedenti contro Auger-Aliassime per Sinner dicono 2-2: Jannik ha però vinto di recente a Cincinnati e allo Us Open dopo due sconfitte nel 2022. Ma il canaedese è annunciato in gran forma e per Sinner non sarà facile. La motivazione però è enorme, se batte il canadese torna il numero uno al mondo.