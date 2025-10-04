Sinner implacabile a Shanghai Battuto Altmaier, ora Griekspoor

Tutto facile per Jannik contro il tedesco che lo aveva battuto nel 2023 a Parigi: il servizio funziona, il rovescio è irresistibile e gli attacchi sono più frequenti

Soltanto due anni fa Jannik Sinner conobbe una brutta sconfitta contro il tedesco Altmaier che lo eliminò al Roland Garros. Quella fu una lunga maratona nella quale il tennista altoatesino fallì anche due match ball, ma da allora la distanza tra i due è aumentata notevolmente come si è visto nel primo turno dell’Atp 1000 di Shanghai nel quale il nostro tennista ha rifilato un doppio 6-3 al tedesco senza che la partita sia stata mai in discussione.

La crescita di Sinner

Jannik ha giocato una buona partita dominando sempre il gioco: efficace il servizio, irresistibile il rovescio ma positive anche le discese a rete che sono la novità degli ultimi tempi. Alla fine 12 attacchi vincenti sui 17 provati. Sinner ha iniziato subito bene con un break al terzo game. Il momento più delicato del match è stato sul 4-3 con Sinner al servizio, costretto ad annullare due palle break ad Altmaier per poi chiudere 6-3 strappando ancora il servizio al tedesco che commette anche un doppio fallo. Nel secondo set Sinner strappa subito il servizio all’avversario al secondo gioco, gestisce il set senza problemi con un solo rischio sul 4-2 e 30-30 sul suo servizio, risolto con una geniale palla corta. E poi chiude 6-3. Sinner sarà in campo di nuovo domani (alle 14,30 ora italiana) contro l’olandese Griekspoor, numero 31 al mondo.