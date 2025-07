Sinner, esordio soft a Wimbledon: battuto Nardi, ora affronta Vukic

Tutto facile per Jannick Sinner all’esordio sull’erba di Wimbledon. Niente a che vedere con la sofferenza che ha dovuto sopportare Carlos Alcaraz per domare il nostro Fabio Fognini. Lo spagnolo è stato in campo quasi cinque ore, Jannick meno di due vincendo in tre set il derby tutto italiano con il pesarese Luca Nardi che nel primo set ha lottato sfoderando anche qualche bel colpo ma che alla lunga ha ceduto di fronte a Sinner. Troppa netta la differenza tra i due, Sinner è andato in crescendo chiudendo il primo set con un break al decimo gioco che gli ha permesso di vincere 6-4 e da quel momento la partita è stata in discesa.

Jannick su, Nardi giù

Mentre cresceva la precisione di Sinner nella prima palla di servizio e nei colpi da fondo campo, aumentava la difficoltà di Nardi di reggere il ritmo del tennista altoatesino. Sinner si aggiudicava il secondo set 6-3 e poi nel terzo non dava scampo all’avversario chiudendo con un nettissimo 6-0. Al secondo turno lo attende l’australiano Aleksandar Vukic che ha sconfitto Tseng. Prima dell’esordio l’allenatore di Sinner Darren Cahill ha raccontato un aneddoto relativo a Jannicjk avvenuto dopo la finale di Parigi: “Dopo la finale, Jannik doveva andare in conferenza stampa. Quindi abbiamo camminato verso la transportation in un bus e per i giocatori c’è un vaso di vetro con delle caramelle che possono prendere quando escono dal campo. Beh, Jannik ha preso… l’intero vaso. Ha preso l’intero vaso di vetro, con le caramelle! Era stato a dieta strettissima per due settimane e così l’ha buttata via! Nella macchina aveva tutte queste caramelle con sé e tutti noi ridevamo a crepapelle.” E’ andata male invece a Lorenzo Musetti, eliminato al primo turno da Basilashvili, stessa sorte che era toccata a Matteo Berrettini.