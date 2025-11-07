Sinner e Alcaraz in campo a Torino L’allenamento è già uno show

Lo spettacolo è già iniziato. Lo spettacolo sono Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero uno e due al mondo, che si allenano a Torino in vista delle Atp Finals che prenderanno il via domenica nel capoluogo torinese. Sul campo ricavato nel foyer della Inalpi Arena Alcaraz e Sinner arrivano intorno alle undici con il loro team, scambiandosi saluti, abbracci e battute. L’atmosfera è rilassata, il rapporto tra Jannik e Carlos è di vera amicizia e i due lo hanno sempre ribadito. Al di là della loro rivalità sul campo c’è grande rispetto reciproco. Dopo un’oretta di palleggi e colpi già pesanti Sinner e Alcaraz si concedono agli spettatori sul Centrale, occupato soprattutto dai bambini delle scuole. Il ritmo sale, i colpi sono pesanti e Sinner dimostra ancora una volta di gradire molto la superficie di Torino dove lo scorso anno aveva trionfato. Jannik comanda il gioco, sfodera alcune deliziose palle corte e vince il set 6-3. Poi, visto che c’è ancora tempo, si gioca un tie-break nel quale prevale lo spagnolo.

Continua il sogno di Musetti

Intanto continua il sogno di Lorenzo Musetti di partecipare alle Finals di Torino. L’azzurro ha battuto in semifinale l’americano Sebastian Korda e domani in finale affronterà Nole Djokovic. Con un successo Musetti sarebbe qualificato per le Finals di Torino alle quali Djokovic potrebbe decidere di non partecipare e in quel caso al posto del serbi ci sarebbe Augier-Aliassime.