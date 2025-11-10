Sinner domina Auger Aliassime Mercoledì la sfida a Zverev

Torino è ai suoi piedi e Jannik Sinner non delude. All’esordio all’Atp Finals l’azzurro vince nettamente in due set contro Felix Auger Aliassime, ma il match vero dura solo fino al 6-5 del primo set, perchè l’infortunio al polpaccio sinistro che colpisce il canadese non è abbastanza forte da costringerlo al ritiro ma condiziona fortemente la sua prestazione. Sinner non ha giocato una grande partita, ma tutto sommato non c’era bisogno visto lo sviluppo del match. Il suo staff al completo in tribuna, la famiglia e la fidanzata Laila che lo ha raggiunto a Torino e pure il tifo dell’amico e collega Sonego inquadrato dalle telecamere della Rai e che strappa un sorriso a Jannik. Il prossimo impegno per Sinner sarà mercoledì contro il tedesco Zverev

La partita

Sinner ha servito benissimo (chiuderà il primo set con un fenomenale 100% di punti vinti con la prima) e non ha avuto nessun problema sul suo turno di battuta. Ha avuto due palle break che non ha sfruttato e poi due set point anche quelli annullati da Auger Aliassime. Poi l’infortunio accusato dal canadese ha di fatto chiuso il match. Dopo il 7-5 del primo set, il secondo è stata una passerella per Sinner che non si è distratto e ha chiuso 6-1.

Musetti ko

Non è bastato l’aiuto del pubblico a Lorenzo Musetti per avere la meglio su Taylor Fritz, il finalista della scorsa edizione delle Finals. La stanchezza ella finale di Atene giocata neanche 48 ore prima (tre ore in campo contro Djokovic) ha pesato soprattutto quando Musetti non ha sfruttato tre palle break e poi nel game successivo ha perso il proprio servizio. Stanchezza mentale oltre che fisica perchè Lorenzo non è stato in grado di reagire e Fritz ha chiuso 6-3 in 49 minuti. Nel secondo set l’equilibrio si è spezzato al quinto gioco con il break a favore di Fritz che ha poi gestito fino a concludere 6-4 il secondo set. Il prossimo avversario di Musetti sarà De Minaur.