Sinner, batte Vukic in scioltezza. Che crescendo a Wimbledon

L’esordio sul centrale di Wimbledon fila via senza problemi e Jannick Sinner batte in tre set l’australiano Aleksandar Vukic guadagnandosi l’accesso al terzo turno del torneo londinese dove troverà lo spagnolo Pedro Martinez. I primi due set sono stati poco più che un allenamento per il numero uno al mondo: Sinner ha spinto subito con facilità su tutti i colpi, ha servito bene e risposto con altrettanta precisione ottenendo due break in entrambi i set con una situazione che è sembrata di enorme difficoltà per l’australiano Vukic. Non c’era un solo colpo nel quale Sinner non primeggiava e la partita è filata via con un doppio 6-1 in meno di un’ora.

Terzo set diverso

Vukic però non ha smesso di lottare e nel terzo set il suo livello di gioco è salito. L’australiano ha iniziato ad essere più efficace al servizio, giocando bene anche nei colpi di volo e approfittando anche di un leggero calo di concentrazione di Sinner. Poi però al momento decisivo Sinner ha dimostrato la sua superiorità strappando il servizio a Vukic sul 4-4 e andando a servire per il match. L’ultimo gioco è stato il più lungo dell’intera partita: Vukic ha lottato come un leone annullando cinque match-ball a Sinner e non sfruttando due palle break che lo avrebbero portato sul 5-5. Sinner con uno spettacolare passante incrociato impossibile da effettuare ha annullato la seconda palla-break dell’australiano e ha poi chiuso con due ace. E alla fine si è detto molto soddisfatto della sua prestazione: “C’è da migliorare in qualcosa, ma la condizione sta crescendo”.