Sinner a fasi alterne e tanta pioggia ma conquista i quarti a Cincinnati

Un’altra partita complicata come quella con Diallo, ma alla fine Jannik Sinner batte il francese Mannarino dopo una lunghissima sosta per la pioggia (partita interrotta per quasi tre ore) e si qualifica per i quarti di finale del torneo di Cincinnati. Il caldo e l’umidità hanno condizionato la prestazione del numero uno del tennis mondiale che ha sbagliato parecchi colpi di dritto da fondo campo. Sinner ha ottenuto il break al terzo gioco del primo set e ha avuto anche due palle per ottenerne un altro annullate dal francese. Senza giocare il suo miglior tennis ha gestito il vantaggio nel primo set chiudendo 6-4.

La pioggia e la lunga attesa

Nel secondo set si sono giocati solo i primi tre giochi con Manarino che ha tenuto per due volte il servizio e si è portato sul 2-1. Sul 40-15 per Sinner nel quarto gioco la pioggia è diventata insistente e il giudice arbitro ha interrotto l’incontro. Giocatori negli spogliatoi e rinvii continui, ma Sinner ha dimostrato ancora una volta tutta la sua serenità: nessuna tensione per l’interruzione, ma una partita a burraco con gli uomini del suo staff. Al ritorno in campo, alle 23,35 italiane Sinner riparte con un ace e si porta sul 2-2, ma il francese sfrutta bene il servizio e Sinner è in difficoltà nelle risposte perchè Mannarino varia molto la scelta soprattutto della prima palla. Si va avanti con equilibrio assoluto fino al 5-5. Sinner cambia tattica sul servizio del francese, arretra di qualche metro ed è la scelta vincente. Jannik non sfrutta tre palle-break, ma alla quarta strappa il servizio al francese e si porta sul 6-5. Ma non riesce a chiudere per il contro break del francese che arriva anche per due errori gravi di Sinner da fondo campo. Il secondo set si decide al tie-break e Sinner si impone 7-4 chiudendo con due ace.