Samsung House per Milano Cortina inaugurato a Palazzo Serbelloni

In un’atmosfera molto milanese e con una pioggia battente Samsung, partner Olimpico e pralimpico Globale, ha inaugurato ufficialmente la Samsung House presso lo storico Palazzo Serbelloni – un nuovo hub dedicato ad atleti, media e partner durante i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’apertura di Samsung House ha visto come ospiti d’onore Anne-Sophie Voumard, Managing Director di IOC Television & Marketing Services, Andrea Varnier, CEO di Milano Cortina 2026, Martina Riva, assessore allo Sport del comune di MIlano. L’evento di inaugurazione ha incluso anche performance dal vivo, oltre a un menù milanese su misura curato dallo stellato chef italiano Michelin Enrico Bartolini. Samsung House incarna la visione di Samsung secondo cui l’apertura avvicina le persone e racconta come la tecnologia del brand renda possibile un’esperienza Olimpica e Paralimpica sempre più connessa – non solo in vista di Milano Cortina 2026, ma lungo i quasi 30 anni di impegno di Samsung come Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale. Progettato da Balich Wonder Studio sotto la direzione di Marco Balich, Creative Director della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, lo spazio è pensato per muoversi in sintonia con il ritmo dei Giochi Olimpici Invernali: non un semplice showcase, ma un ambiente capace di catturare l’atmosfera della Cerimonia di Apertura e tradurla in un’esperienza quotidiana per i visitatori. Samsung House si articola in diverse aree, progettate per valorizzare l’eredità di innovazione di Samsung e favorire connessioni autentiche e significative tra persone, tecnologia e spirito olimpico.