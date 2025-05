Ronaldo, Arabia addio. Torna e vuole il Mondiale per club

La giostra non si ferma mai e anche a 40 anni Cristiano Ronaldo non vuole scendere. Finita l‘avventura in Arabia Saudita con l’Al Nassr adesso il portoghese ha messo nel mirino un altro obiettivo: il Mondiale per club che si giocherà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio e in occasione del quale gli enti che governano il calcio nel mondo (Fifa e Uefa) hanno deciso di aprire una finestra di mercato supplementare dal 1 al 10 giugno. E’ soprattutto il presidente Infantino a voler la partecipazione di Cristiano Ronaldo al Mondiale per club, dopo aver ammesso l’Inter Miami di Leo Messi solo per aver concluso al primo posto la prima fase della stagione e senza essere stata la vincitrice dopo i play-off. Un po’ come dire: fate il Mondiale per club perchè avete Messi. Con tutto quello che l’argentino campione del mondo si porta dietro in chiave di sponsor, attenzione mediatica e tifosi al seguito. E se c’è Messi deve esserci anche Ronaldo, perchè i due fuoriclasse che si sono divisi i Palloni d’oro degli ultimi quindici anni sembrano non voler mai dire basta e dopo il Mondiale per club del 2025 ci sarà quello per nazioni del 2026, forse quella sarà l’ultima scena o forse no. Mai dire mai. Intanto c’è da risolvere un problema: trovare una squadra a Ronaldo. Non mancano i candidati, più o meno intenzionati a tesserarlo o magari a farsi un po’ di pubblicità col nome di CR7. Chi sceglierà il portoghese? Ronaldo sarebbe nel mirino dei marocchini del Wydad Casablanca, inseriti nel girone C con Juventus, Manchester City e Al Ain (Emirati Arabi Uniti). Come confermato da Nordin Amrabat, fratello dell’ex viola Sofyan e pure lui nazionale del Marocco a spiegare in Olanda che “il presidente del Wydad è molto ambizioso e Ronaldo fa parte dei suoi obiettivi”. In Brasile hanno scritto che l’operazione potrebbe essere accattivante per il Botafogo, inserito nel gruppo con Psg, Atletico Madrid e Seattle Sound, ma adesso ci starebbe pensando anche il Flamengo (nel girone con Chelsea, Esperance e Leon). A Madrid i tifosi sperano in una chiusura al Real; in Messico, vista anche l’amicizia con Sergio Ramos, credono in un colpo del Monterrey (troverà l’Inter). Si ipotizza anche un passaggio temporaneo all’Al Hilal, unico club saudita presente, proprio per gli obblighi di CR7 con il Pif, il fondo sovrano, di fatto proprietario dei principali club del Paese. L’importante è che si trovi una squadra per il portoghese perchè Cristiano Ronaldo non vuole scendere dalla giostra e i giostrai non possono fare a meno di lui.