Olimpiadi Milano-Cortina: ecco i pacchetti di lusso per un’esperienza a cinque stelle

On Location presenta i pacchetti ufficiali di hospitality per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026: biglietti premium, cene gourmet, voli panoramici, hotel di charme e incontri con grandi ex campioni. Un’occasione unica per vivere lo sport ad alta quota tra comfort e bellezza italiana.

L’emozione delle Olimpiadi invernali con i migliori atleti del mondo in gara dopo aver visto il Duomo di Milano o aver fatto un giro in elicottero sulle cime più belle delle Dolomiti. Incontrare grandi ex atleti e confrontarsi con loro mentre gli atleti di oggi, quelli olimpici, si sfidano a due passi da te mentre sorseggi un bicchiere di spumante e gusti i migliori prodotti della nostra cucina. Un sogno? No, una nuova opportunità per vivere lo sport e unire la passione per le discipline alla voglia di conoscere posti mai visti, o magari tornare a gustare paesaggi favolosi.

L’hospitality è entrata ormai a far parte dell’offerta di ogni spettacolo sportivo. On Location è il fornitore ufficiale ed esclusivo per Milano-Cortina 2026 dopo essersi occupato di Parigi 2024 e si sta preparando anche per i prossimi Mondiali di calcio in Canada-Stati Uniti-Messico del 2026 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. E propone un’offerta ricca e diversificata per le prossime Olimpiadi invernali, che per la prima volta si svolgeranno a Milano, mentre Cortina riabbraccia i 5 cerchi a 70 anni dall’edizione del 1956.

I pacchetti

I pacchetti venduti sono di due tipi.

Gli Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package (disponibili per l’acquisto sul sito ufficiale) offrono spazi di hospitality condivisi o privati all’interno delle sedi di gara, con menu, bevande e servizi di alta classe. Le hospitality lounge esalteranno la cultura e la cucina italiana, con baite e chalet accoglienti e pietanze preparate dai migliori chef della regione, creando un’esperienza autentica di ospitalità alpina. Opzioni premium sono disponibili anche per le Cerimonie di Apertura e Chiusura, che si terranno a Milano e Verona.

Gli Overnight Package includono date flessibili, opzioni di Olympic Ticket-Inclusive Hospitality Package e sistemazione alberghiera garantita per due, tre o quattro notti, con soluzioni di trasporto e assistenza in loco. Questi pacchetti assicurano alloggi di alta qualità nei pittoreschi paesini italiani e facilitano gli spostamenti sulle strade di montagna della regione.

Ogni pacchetto include un biglietto per un evento sportivo Olimpico, abbinato a opzioni di hospitality. Per chi cerca servizi personalizzati, i Custom Programme offrono sistemazioni premium, trasporti privati, programmazione esclusiva e assistenza di alta qualità, oltre a biglietti per eventi sportivi. Le esperienze possono includere visite guidate al Duomo di Milano, esplorazioni in elicottero delle Dolomiti, o incontri con ex atleti e atleti paralimpici. Questi pacchetti saranno personalizzati per soddisfare ogni interesse, esaltando l’eccellenza della cultura italiana.

I prezzi

La qualità si paga.

Un biglietto per la cerimonia di inaugurazione a Milano costa 7750 euro. Il biglietto per la discesa maschile di Bormio (con lounge e buffet) viene 2500 euro, mentre lo slalom speciale femminile di Cortina costa 1750 euro, ai quali vanno sommati i pernottamenti, che variano a seconda dell’hotel e della durata del soggiorno (da un minimo di due notti fino a quattro). Per alcuni eventi la prenotazione alberghiera è obbligatoria, per altri facoltativa.

Per chi desidera un’opzione più accessibile (150 euro), esiste anche il pacchetto Winter Essentials, che offre biglietti per eventi selezionati di hockey su ghiaccio a Milano, accesso privilegiato al Megastore e una vasta proposta di snack e bevande di benvenuto.