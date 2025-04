Norvegia: per Haaland lungo stop. Sarà in campo contro l’Italia?

Dopo la Svezia e la Macedonia l’incubo che l’Italia non possa qualificarsi per la terza volta consecutiva al Mondiale ha le sembianze di Erling Haaland. L’attaccante del Manchester City oltre ad essere la star indiscussa della Norvegia è anche uno degli attaccanti più forti del mondo. E se il 6 giugno a Oslo contro l’Italia non potrà essere in campo per Luciano Spalletti sarebbe una gran bella notizia. Il rischio c’è perché Haaland ha riportato un grave infortunio alla caviglia sinistra in uno scontro con Lewis Cook del Bournemouth. Quella al Vitality Stadium di domenica scorsa rischia di essere l’ultima apparizione di Haaland in questa stagione agonistica. Il norvegese non ha giocato una gran partita e nel primo tempo ha pure sbagliato un calcio di rigore, ma poi nella ripresa ha segnato il suo trentesimo gol stagionale (in 40 partite complessive) a dimostrazione che, nonostante non sia apparso devastante come in passato, i problemi del City non sono certo da imputare a lui. Ieri Pep Guardiola sul recupero del norvegese non è sembrato molto ottimista, tanto da indicare come data possibile per il ritorno in campo del suo centravanti il Mondiale per Club che vedrà il City scendere in campo contro il Wydad il 18 giugno: <Mi hanno detto che serviranno sette settimane di stop>. . Il tecnico catalano dà quindi per scontato di non poter contare su Haaland nel finale di Premier che vede la sua squadra impegnata per guadagnare un posto in Champions League della prossima stagione e soprattutto nella finale di FA cup che si giocherà a Wembley il 17 maggio, anche se il City la finale la deve ancora conquistare e in semifinale dovrà superare il Nottingham Forest, rivelazione della stagione. Si giocherà il 26 aprile, così come Crystal Palace-Aston Villa che determinerà l’altra finalista.

Ma che cosa è successo ad Haaland? Il suo problema alla caviglia sinistra non è stato ancora approfondito e il Manchester City nei prossimi giorni sottoporrà il giocatore ad ulteriori accertamenti presso uno specialista. Al momento, viste le dichiarazioni di Guardiola dopo il comunicato del club si può ipotizzare un suo ritorno in campo a fine maggio, vicinissimo quindi alla data del 6 giugno in cui l’Italia affronterà la Norvegia in una sfida già decisiva per la qualificazione al prossimo Mondiale del 2026. Se per risolvere i problemi alla caviglia dovesse essere necessario un intervento chirurgico allora i tempi del rientro si allungherebbero. In questo momento è difficile fare ipotesi, ma l’ennesimo problema in una stagione già complicata non rende certamente tranquillo Guardiola. Né Erving Haaland e lo staff della nazionale norvegese.