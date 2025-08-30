Non è il miglior Sinner ma basta. Rimonta Shapolavov e va agli ottavi

Una grande sofferenza, ma alla fine Jannik Sinner rimonta e vince contro il canadese Shapolavov dopo aver perso il primo set e aver rischiato di andare sotto 4-0 nel terzo. La svolta del match è stata in quel game del terzo set nel quale il numero uno al mondo ha mantenuto il servizio annullando due palle-break all’avversario e poi ha infilato sei giochi consecutivi chiudendo 6-4.

Inizio in salita

Non è stata una partita facile perchè Denis Shapolavov ha giocato molto bene mentre Jannik è apparso un po’ falloso nel servizio. Ci sta lavorando, ma le percentuali non sono ancora quelle che di solito sforna il numero uno al mondo. Eppure il primo set è stato combattuto e il canadese dopo aver annullato una palla-break sul 5-5 strappa il servizio a Sinner e chiude 7-5. La svolta del secondo set è al settimo gioco quando sul 3-3 Sinner strappa il servizio all’avversario, poi consolida il break, sale 5-3 e poi chiude 6-4. L’inerzia della partita sembra a favore di Sinner, ma Jannik ha un passaggio a vuoro e il canadese vola sul 3-0, ha la palla del 4-0 ma Sinner la annulla e poi l’altoatesino vola via infilando sei giochi consecutivi per chiudere 6-3.

Quarto set senza storia

Sinner ritrova il suo ritmo e Shapolavov subisce la superiorità dell’azzurro. Jannik fa subito un break e vola sul 3-0, ritrova il feeling con il servizio e va a servire per il match. Brivido finale la palla break per Shapolavov che Sinner annulla e chiude 6-3. La corsa al titolo degli Us Open continua. E lunedì Sinner affronterà il vincitore della sfida tra Pail e Bublik.

Derby italiano a Musetti

Nella sfida tutta italiana Lorenzo Musetti ha battuto Flavio Cobolli costretto al ritiro per un infortunio sul 2-0 a favore di Musetti nel terzo set dopo che Lorenzo aveva vinto i primi due per 6-3,6-2. Flavio era reduce da due maratone di cinque set e aveva il braccio in fiamme. “Il polso, non riesco a tenere la racchetta in mano quando faccio il dritto”.