Musetti torna a vincere dopo 4 anni. Trionfa a Lione battendo Fritz

Lorenzo Musetti torna a vincere un torneo Atp a distanza di quattro anni. Il tennista carrarino si è imposto nella finale dell’Atp 250 di Lione battendo in due set Taylor Fritz. L’ultima vittoria era stata a Napoli nel 2022, esattamente 1463 giorni dopo Musetti torna a vincere ed è il nono successo di un tennista italiano nel 2026. Musetti si aggiunge a Sinner che ha vinto Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma e Wimbledon, Cobolli che ha trionfato ad Acapulco e Darderi che si è imposto a Santiago. Musetti ha confermato la tradizione positiva con Fritz vincendo per la quinta volta su sei incontri disputati: variazioni, rovescio a una mano sempre preciso e traiettorie velenose mettono in difficoltà Fritz mentre LOrenzo gioca in scioltezza, strappa subito il servizio all’avversario e si porta sul 2-0 e poi dimostra la sua superiorità con dieci punti consecutivi e così il primo set vola via in 33 minuti (6-3). Nel secondo set continua la superiorità di Musetti che strappa il servizio a Fritz portandosi sul 3-1 e poi mantiene sempre il servizio e chiude 6-4.

La felicità di Lorenzo

“È un sogno e non voglio svegliarmi“, dice un emozionatissimo Musetti a fine partita. “Non me lo aspettavo, è stato un viaggio sulle montagne russe”, già perchè Lorenzo dopo la maratona con Van Assche con la partita conclusa all’una di notte, ha annullato quattro match ball in semifinale contro Cobolli nel derby tutto italiano. Eppure si è presentato alla finale come se non avesse fatto fatica. “Sono veramente orgoglioso di questa vittoria. Devo ringraziare anche il mio team che mi ha permesso di recuperare sempre dopo le grandi partite degli ultimi giorni”.