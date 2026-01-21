Musetti-Sonego, il derby azzurro Ma occhio al virus australiano

Flavio Cobolli è già tornato a Roma, eliminato al primo turno più che dall’avversario da un virus intestinale che lo ha debilitato e gli ha impedito di giocare il suo tennis migliore. Ma anche Luciano Darderi nel match con Cristian Guarin poi vinto ha accusato grossi problemi allo stomaco. Davanti due set a zero e con il match point sul 5-4 ha rischiato di mandare tutto all’aria, Darderi racconta: “Prima della partita ho preso una medicina per un dolore a un piede ma senza gastroprotettore, così tra il caldo e lo stress ho avuto un fortissimo mal di pancia. Il regolamento consente di andare in bagno solo per un minuto e non sono riuscito a rimettersi in sesto in così poco tempo. Pensavo che non ce l’avrei fatta se la partita si fosse allungata”. E di fatto la partita si è allungata ma Darderi è potuto tornare in bagno grazie all’intervento medico chiesto dal suo avversario per curare le vesciche del piede, così l’azzurro ha finito i suoi bisogni e vinto la partita al tie-break del terzo set.

Il derby azzurro

Un campanello d’allarme per gli altri azzurri rimasti in gara. Dopo l’eliminazione di Cobolli e Berrettini anche Nardi è finito ko mentre stanotte si sfideranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, non solo compagni di squadra in coppa Davis ma anche amici. Musetti ha salutato il sorteggio con una battuta: “Gli auguro il meglio, ma non troppo”. Il numero 5 sl mondo ha esordito in Australia battendo il belga Collignon non senza qualche difficoltà. Alla fine il ritiro dell’avversario ha reso meno stressante la giornata per Musetti. Sonego ha invece liquidato in tre set lo spagnolo Tabernier senza troppe difficoltà. A novembre nel Masters 1000 di Parigi indoor Sonego aveva battuto Musetti che non è rimasto contento dell’esordio a Melbourne: “Non mi sono piaciuto, alla fine sono riuscito a servire meglio, a essere più incisivo con il dritto e a variare con il rovescio”. E sull’amicizia con Sonego: “Ci sono stati bei momenti insieme, però bisogna lasciarli un po’ da parte quando si entra in campo. L’amicizia resta sempre, ma poi deve prevalere la professionalità e la voglia di vincere”.