Movida milanese a cinque cerchi e Cortina ha un nuovo Capodanno

All’improvviso si accendono le luci e le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si prendono il palcoscenico per due settimane. Il tempo delle polemiche per i lavori in ritardo, le gallerie da completare e le rotative che non risolvono il problema del traffico è finito. Milano e Cortina respirano a pieni polmoni l’atmosfera olimpica. San Siro si rifa il look senza pensare per un po’ ai campioni del calcio, venerdì sera gli occhi di tutto il mondo saranno lì per la cerimonia inaugurale con Mariah Carey, Laura Pausini, Bocelli e Favino e magari anche Dua Lipa che chissà se ci sarà dopo che a novembre aveva annunciato con un video in Galleria Vittorio Emanuele la sua presenza.

La movida milanese

“Sarà come avere un’edizione in più del Salone della Moda”. Mentre in Questura si susseguono le riunioni per il piano sicurezza visto che a Milano arriveranno più di 50 capi di stato e gli atleti cominciano ad arrivare e a prendere possesso del Villaggio Olimpico, nel capoluogo lombardo arriveranno personaggi del jet set di ogni tipo, con pr scatenati per cercare di appropriarseli e sponsor che promettono feste indimenticabili nei locali del centro. La macchina organizzativa intanto lavora sulla cerimonia inaugurale di San Siro, con possibili sorprese come la partecipazione di Jannik Sinner. Uno dei problemi da risolvere è quello della sistemazione dei politici in tribuna, mentre alla Triennale dove è sorta Casa Italia ci sarà la possibilità, anche per il pubblico, di festeggiare gli atleti azzurri che vinceranno le medaglie. E lì saranno di casa Alberto Tomba, Federica Pellegrini e Bebe Vio per un bagno di folla incredibile. Sarà tutto molto diverso dalla sobrietà di Torino 2006. Molti degli eventi andranno in scena nei quartieri generali delle delegazioni come Casa Usa dove tutti aspettano le fuoriclasse Shiffrin e Vonn mentre l’Olanda ha scelto una zona iconica del design milanese, il Superstudio Più di via Tortona.

Olimpiadi come Capodanno

A Cortina è finalmente scesa la neve che non si era vista durante le vacanze di Natale e lo scenario della Perla delle Dolomiti è tornato magico. In corso Italia finalmente si respira l’aria olimpica mentre le squadre femminili che infiammeranno le gare sull’Olympia delle Tofane hanno preso possesso del Villaggio Olimpico realizzato a Fiames. Cortina ritrova le Olimpiadi invernali settanta anni dopo quell’edizione che la fede conoscere a tutto il mondo e vorrà ancora una volta mostrare il suo volto scintillante. Teste coronate e vip sono attesi, Tom Cruise avrebbe riservato uno chalet in zona Alverà, mentre è soprattutto a Cortina che i vip potranno gustare l’hospitality a cinque s1telle garantita da On location Italia, la divisione italiana della società americana che gestisce i pacchetti dell’Hospitality per conto del Cio. Chalet e case private con i caminetti accesi sono pronti ad aprire le porte per feste e cene esclusive. In centro la rivista Cosmopolitan organizza un party al Lanterna, il club dell’Ambra Boutique Hotel. E Renzo Rosso, patron di Diesel, dopo la riapertura del bellissimo hotel Ancora su corso Italia apre le porte del Brave Club