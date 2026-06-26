Milan, ecco Goncalo Ramos. E’ l’acquisto più costoso della storia rossonera

Gerry Cardinale scatenato per dare ad Amorim l’attaccante che voleva: spesi quasi 70 milioni di euro. Solo Lukaku nel 2019 è costato di più e tornando indietro nella storia milanista…

Doveva battere un colpo e lo ha fatto nella maniera meno attesa e più spettacolare possibile. Gerry Cardinale è passato nell’arco di una settimana da proprietario senza idee, incassatore di “no, grazie” da parte di dirigenti e allenatori, ad autore dell’acquisto più costoso della storia del club rossonero. Un primato in realtà solo virtuale, visto che per avere le idee chiare bisognerebbe non solo tradurre in euro quelli fatti da Silvio Berlusconi e pagati in lire, ma anche attualizzarne i valori al passare del tempo.

In ogni caso, aver messo le mani sull’attaccante portoghese del Psg Goncalo Ramos rappresenta una prima risposta concreta alla richiesta del popolo milanista di cambiare passo. Una trattativa voluta dal tecnico Ruben Amorim, che è il vertice assoluto della coppia che comanda l’area sportiva del Milan, e per la quale Cardinale non ha badato a spese. Goncalo Ramos costerà tra i 60 e i 70 milioni di euro, bonus compresi, e sarà il centravanti mancato nelle ultime stagioni.

Un investimento monstre per le abitudini attuali del calcio italiano, non solo del Milan. In termini assoluti solo Romelu Lukaku, prelevato dall’Inter al Manchester United nel 2019, è costato una cifra maggiore. Ramos, scuderia Gestifute di Jorge Mendes, porta in dote a San Siro le ultime due Champions League conquistate con il PSG di Luis Henrique di cui non è mai stato un titolare ma ha avuto comunque spazio per togliersi soddisfazioni.

Tre stagioni, 45 gol segnati con la maglia del Paris Saint German e 12 titoli conquistati: ecco la carta di identità del classe 2001 che nelle idee di Amorim deve diventare il terminale primo della manovra offensiva del Milan. Cardinale ha ascoltato le indicazioni del suo allenatore e si è mosso con la rapidità che era mancata nella scelta del management dopo aver licenziato in tronco tutti a qualificazione alla Champions League mancata.

Il pacco di milioni speso per acquistare Goncalo Ramos rappresenta il colpo più costo in assoluto della storia del Milan. Alle sue spalle un altro portoghese come Rafa Leao che potrebbe lasciare Milanello proprio per coprire parte dell’investimento destinato a Ramos. Poi Leonardo Bonucci e il suo passaggio dalla Juventus al Milan di Fassone e Mirabelli. Ecco la classifica della Top10 dei colpi storici rossoneri:

1) Gonçalo Ramos, 50-70 milioni di euro (2026)

2) Rafael Leao, 49,5 milioni di euro (2018)

3) Leonardo Bonucci, 42 milioni di euro (2017)

4) Manuel Rui Costa, 41,22 milioni di euro (2001)

5) Lucas Paquetà, 38,5 milioni di euro (2019)

6) André Silva, 38 milioni di euro (2017)

7) Mattia Caldara, 37,5 milioni di euro (2018)

8) Charles De Ketelare, 36,5 milioni di euro (2022)

9) Christopher Nkunku, 37,5 milioni di euro (2025)

10) Filippo Inzaghi, 36,15 milioni di euro (2001)