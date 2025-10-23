Messi non smette più, niente ritiro Giocherà fino a 41 anni con Miami

Ci godremo ancora Leo Messi per un po’. Altro che ritiro. Il fuoriclasse argentino ha annunciato il rinnovo del suo contratto con l’Inter Miami fino al 2028 per la gioia dei tifosi statunitensi che stanno scoprendo il calcio (loro lo chiamano soccer) grazie alle fantastiche giocate del giocatore più forte del mondo che da 15 anni ci regala magie sul campo verde. Una bellissima notizia che fa contenti soprattutto i tifosi dell’Argentina che dopo il match a Buenos Aires contro il Venezuale avevano temuto che Messi avesse deciso di chiudere con l’Albiceleste e di non giocare il Mondiale.

Titolo da difendere

Proprio negli Stati Uniti che Messi ha scelto per il suo finale di carriera si giocheranno i Mondiali la prossima estate e Leo ci arriverà alla guida della squadra che ha portato al successo in Qatar conquistando quel titolo che gli mancava e che lo ha reso immortale agli occhi dei suoi concittadini. Inseguito da anni dal paragone con Diego Armando Maradona Leo con la vittoria nella Coppa del Mondo è salito sul trono di Diego conquistandosi la corona di re anche se in due epoche diverse. Non ha senso chiedersi chi è più forte tra i due, troppo diverso il calcio a distanza di anni. Quello che conta è che l’addio di Messi al calcio è ancora lontano e questo può solo far felice chi ama questo sport. Leo lo rappresenta come nessun altro al mondo, con il suo fisico minuto e il modo di giocare come un bambino in strada fa sognare tutti quelli che vogliono intraprendere la carriera di calciatori. Ha deciso di giocare fino a oltre 41 anni e poi chissà. Lui e Cristiano Ronaldo, i protagonisti assoluti degli ultimi 15 anni del calcio mondiale hanno ancora voglia di farci divertire.