Merino entra e fa vincere la Spagna Portogallo a casa, CR7 in lacrime

La Spagna non perde da 35 partite e nelle ultime sei non ha subito gol, le statistiche non ti fanno vincere i trofei ma in questo caso dicono molto su come sta in campo la squadra di De La Fuente. Ricerca del possesso palla sì, ma grande attenzione in difesa e poi pronti a ripartire dopo il recupero palla. Nella partita col Portogallo però la svolta è arrivata dalla panchina, quando nel finale tutti davano l’impressione di pensare ai supplementari. Tutti ma non gli spagnoli a cominciare dal commissario tecnico che ha mandato in campo Fernan Torres e Merino senza rinunciare a Yamal e Oryazabal. Il coraggio è stato premiato al novantesimo con una combinazione tra i due nuovi entrati: Fernan Torres ha servito in verticale Merino e l’attaccante dell’Arsenal ha spedito il pallone in rete. Il 10 luglio a Los Angeles la Spagna nei quarti di finale affronterà la vincente della sfida tra Stati Uniti e Belgio (sperando che non ci siano altre squalifiche revocate su ordine di Trump).

Le lacrime di Ronaldo

L’eliminazione del Portogallo sancisce l’uscita di Cristiano Ronaldo dalla rassegna mondiale. Pensare che fra 4 anni, a 45 anni, possa essere ancora in campo è davvero difficile da ipotizzare. Ma in questo torneo mentre il suo rivale Lionel Messi continua a fare gol e trascinare l’Argentina, CR7 è stato più un problema che una risorsa per il Portogallo come si è visto anche nella partita con la Spagna. Troppo lento e lontano dai ritmi degli avversari, Cristiano si è fatto notare solo per la rabbia verso i compagni dopo il gol subìto e per le lacrime dopo la sconfitta. Ma dentro lo spogliatoio portoghese più di un compagno ha mal sopportato le scelte del c.t. Martinez di farlo giocare sempre titolare e non toglierlo mai del campo. Non si capisce poi perchè sia rimasto in panchina per tutto la partita il neo acquisto del Milan Goncalo Ramos autore del gol della vittoria del Portogallo contro la Croazia. E a proposito di Milan, Rafa Leao ha fallito per l’ennesima volta la chance che gli ha offerto il c.t. Martinez. Ma ormai non fa più notizia.