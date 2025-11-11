Maria Eder Ferrero premiata alla FieraCavalli 2025 come più giovane amazzone in gara

Durante l’edizione 2025 della FieraCavalli di Verona, tenutasi nei padiglioni di Veronafiere, Maria Eder Ferrero ha ricevuto un riconoscimento speciale come più giovane amazzone in gara alla prestigiosa Longines FEI Jumping World CupTM. Il premio, consegnato il 7 novembre, è stato una bottiglia di Aneri Amarone 2007, annata che coincide con l’anno di nascita della giovane atleta, personalizzata con il suo nome inciso sull’etichetta.

La cerimonia ha visto la partecipazione di Federico Bricolo, presidente di Veronafiere spa, e Armando Di Ruzza, Event Manager di FieraCavalli ed Exhibition Manager Area B2C. A consegnare materialmente il premio sono state Lucrezia, Ludovica e Giorgia Aneri, tre giovanissime rappresentanti della terza generazione della famiglia Aneri, storici produttori di vino veronese.

Un premio che unisce due grandi storie italiane

Questo gesto simbolico ha unito due grandi storie italiane: da un lato la famiglia Ferrero, icona dell’industria dolciaria mondiale, dall’altro la famiglia Aneri, emblema della tradizione vinicola veronese. Maria Eder Ferrero, figlia del compianto Pietro Ferrero, porta avanti con grazia e determinazione l’eredità di una delle dinastie imprenditoriali più note d’Italia. Con i suoi 18 anni compiuti lo scorso 18 ottobre, si è distinta per il suo talento e la sua eleganza in sella, risultando la più giovane tra le partecipanti alla competizione di Verona. Il suo nome era già salito alla ribalta nel maggio 2025, quando ha conquistato la sua prima vittoria internazionale di rilievo a Piazza di Siena.

Il premio ricevuto alla FieraCavalli non è solo un riconoscimento sportivo, ma anche un tributo all’eccellenza e alla gioventù.