Mancini dice sì all’Al Sadd in Qatar. Contratto fino a maggio 2026

Roberto Mancini è pronto a tornare in pista. L’ex c.t. dell’Italia e dell’Arabia Saudita avrebbe deciso di accettare l’offerta dell’Al Sadd, il più importante club del Qatar, campione in carica, 18 campionati vinti e due Champions d’Asia nell’albo d’oro. Mancini è pronto dunque a tornare nel Golfo dopo l’esperienza non troppo positiva come c.t. dell’Arabia Saudita che l’ex giocatore di Bologna, Sampdoria e Lazio aveva scelto dopo aver dato l’addio alla nostra Nazionale. Negli ultimi tempi la presenza di Mancini era stata notata in occasione di alcune partite del Lione e del Marsiglia, lui stesso aveva dichiarato che avrebbe voluto tornare ad allenare appena fosse arrivata un’offerta che ritenesse all’altezza. Si era fatto il suo nome anche per la panchina della Juventus, che poi aveva virato su un altro ex c.t. azzurro e cioè Luciano Spalletti.

Champions asiatica

L’Al Sadd partecipa alla Champions asiatica ma dopo la prima fase non ha chance di qualificarsi per la fase finale. Se Mancini e l’emiro Al Thani dovessero trovare l’accordo l’impegno per Roberto sarebbe fino a maggio 2026 e l’esordio nella Champions asiatica il 24 novembre in casa dell’Al Wahda. Mancini ha iniziato la sua carriera di allenatore alla guida della Fiorentina, poi ha allenato Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray, di nuovo Inter, Zenit San Pietroburgo, Italia e Arabia Saudita.