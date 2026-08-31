L’Italvolley è spietata, Bulgaria travolta. Le azzurre di Velasco volano ai quarti

Belle e impossibili. Impossibili per le avversarie che quando si trovano davanti le ragazze dell’Italia del volley raccolgono pochi punti. Anche la Bulgaria è travolta dalle azzurre di Julio Velasco, una prestazione convincente che dimostra come la squadra sta crescendo partita dopo partita e dopo aver vinto tutte le partite del girone, le azzurre battono in tre set la Bulgaria e volano ai quarti dove affronteranno la vincente della sfida tra Svezia e Repubblica Ceca. La nuova formula varata dal ct Velasco che propone in campo contemporaneamente Antropova e Egonu si sta dimostrando vincente. Con due opposti di questo livello l’attacco dell’Italia diventa incontenibile anche perchè le due sono praticamente perfette. Antropova è impeccabile anche in difesa e pensare che il tecnico della Bulgaria Abbondanza aveva immaginato ben altre risposte dal campo, chiedendo alle sue di battere sempre su Antropova. La presunta fragilità in ricezione non si è vista e la Bulgaria ha dimostrato tutta la sua fragilità nel difendere di fronte agli attacchi delle azzurre.

La partita

Dopo un inizio un po’ difficoltoso a metà del primo set l’Italia si è sciolta e la partita non ha avuto storia, sono stati sufficienti 67 minuti alle ragazze di Velasco per rifilare un netto 3-0 alla Bulgaria. Il terzo set è stato una formalità per le ragazze di Velasco con Egonu che continua a colpire da posto-2 (14 punti con il 48% di positività in attacco) e Antropova dalla linea di battuta (6 ace). Prosegue così il cammino delle azzurre fatto finora solo di vittoria. L’Italia finora ha perso soltanto un set e nei quarti di finale affronterà la vincente della sfida tra Svezia e Repubblica Ceca. Prima della partita con la Bulgaria il ct Julio Velasco aveva mandato un messaggio molto chiaro alle azzurre: “Da adesso in poi, con le partite a eliminazione diretta, conta soprattutto la testa“. Vedendo Italia-Bulgaria pare proprio che il messaggio sia stato recepito.