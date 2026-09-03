La rabbia di Kimi Antonelli su Monza: “Parto ultimo e vado all’attacco”

La grande festa di Monza si avvicina, un abbraccio di quattrocentomila tifosi che nel week-end prenderanno d’assedio l’autodromo brianzolo. Il popolo della Formula 1 sarà diviso tra il leader del Mondiale Kimi Antonelli che può portare un italiano a vincere il Mondiale dopo 73 anni (l’ultimo fu Ascari) e la nazionale Rossa con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che con il nuovo motore potenziato vogliono regalare una grande domenica ai tifosi. Monza è pronta e Kimi Antonelli prepara la strategia di una gara anomala, il bolognese partirà dal ventesimo posto e ha già in testa una gara d’assalto: “Non è il massimo prendere la penalità nel GP di casa, soprattutto una penalità così importante. Però alla fine noi come team guardiamo al campionato e sicuramente questa è una delle piste migliori dove farlo. Quindi è meglio cambiare il tutto adesso per poi non avere problemi e si spera ovviamente in futuro”. Il bolognese ha poi comunicato che prenderà un’ulteriore penalità tra qualche gara (con introduzione ADUO), anche se quest’ultima avrà effetti minori rispetto a Monza. “Comunque credo che prenderemo un’altra penalità con il motore. Però lì saranno solo cinque posizioni. Quindi almeno adesso cambiamo tutto così dopo non abbiamo problemi in futuro e poi comunque come detto in precedenza questa è la pista migliore dove farlo”.

Strategia da definire

“Credo che ne parleremo oggi. Però dipende anche dal passo che hai durante il weekend, da quanto forte vai. Sicuramente questo weekend avremo la possibilità di lavorare in un modo un po’ diverso rispetto ai soliti weekend. Potremmo focalizzarci un po’ di più sul setup, perché tanto se faccio la pole parto sempre ultimo”. Anche se l’italiano ha già ben chiaro quello che potrebbe essere l’obiettivo finale: “Credo che la top 5 sia molto fattibile. Però ovviamente bisogna anche vedere come va il tutto”. E su un possibile aiuto a Russell vista l’importanza della scia in qualifica sul tracciato monzese: “Potrebbe succedere e questa è una conversazione che avremo internamente. Però non è scontato, si vedrà come andranno le cose. Però credo che possa succedere”. Il team ha scelto di scontare la penalità a Monza perchè il circuito è molto veloce: : “Allora loro sicuramente hanno guardato più il fatto di quanto sia facile sorpassare. Fanno questi calcoli, fanno delle simulazioni dove praticamente un sistema gli dice se è più importante il passo gara o la qualifica. Per esempio a Monaco è tutto sulla qualifica, a Zandvoort anche lì è più sulla qualifica, però anche comunque il passo gara è importante. Mentre qui se hai il passo gara puoi venire su molto più facilmente anche se parti quinto. E se vai forte puoi comunque vincere la gara. Quindi per questo motivo si è presa questa decisione. Parto ultimo e sarà full attack. Ovviamente usando la testa. Non è che domenica arriverò alla prima staccata come in qualifica, perché sennò faccio strike. Però questo weekend parto ultimo, quindi non ho nulla da perdere. Ovviamente dovrei recuperare il più possibile usando la testa, però il mindset sarà di andare all’attacco il più possibile e cercare di guadagnare più posizioni possibili”.

Nuovi aggiornamenti

Kimi pensa anche al futuro del campionato, dall’alto della sua posizione di leader: “Tra poco porteremo gli aggiornamenti e quindi loro sono confidenti che con il nuovo pacchetto comunque la macchina guadagnerà abbastanza. Quindi per tutto questo insieme di cose prendo penalità qui”. E su quando gli è stato annunciato della penalità in Italia: “Da un po’ ne parliamo, per quanto mi dispiace. Diciamo che non mi sono lamentato di tanto, perché comunque come ho detto in precedenza è la gara migliore dove farlo e la gara dove si può risparmiare di più. Però è già da un mesetto che ne parliamo. Siamo fermi dal Canada, però in Malesia sarà il nostro turno di portare aggiornamenti. Il team sembra anchemolto confidente nel pacchetto e quello ci dovrebbe comunque aiutare a riguadagnare un po’ di performance”.

Brutti ricordi

L’anno scorso a Monza Kimi finì dopo pochi minuti nelle barriere della parabolica Alboreto, anche per questo la Mercedes cerca di togliergli pressione: “Soprattutto dopo le esperienze dell’anno scorso, mi so gestire molto meglio. Durante il weekend e nonostante le attività, mi prendo anche molto più tempo per me stesso. L’anno scorso non nego che non l’ho fatto abbastanza. Quindi saprò gestirmi molto meglio, soprattutto sul livello di energie”. E sugli avversari si esprime così: “McLaren ha fatto un grandissimo step dall’Ungheria, da quando hanno portato quel pacchetto a Zandvoort. Ovviamente hanno portato un aggiornamento ulteriore e credo che questo sia il loro ultimo pacchetto grosso dell’anno. Però è evidente che hanno fatto un grandissimo step in avanti. McLaren e Norris nelle ultime due gare sono stati la coppia da battere. Credo poi che questo weekend anche Ferrari sarà molto forte con il motore Aduo. Quindi sarà tirata e per questo sarà importante, soprattutto in queste gare dove non portiamo aggiornamenti, di massimizzare il risultato. Poi quando sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, si spera che comunque ci faccia guadagnare un po’ di performance”.