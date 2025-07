La Ferrari si perde nella pioggia. Silverstone incorona le Mc Laren

Vince Norris davanti a Piastri (penalizzato), terzo Hulkenberg sulla Sauber che era partito in ultima fila. Hamilton fallisce l’assalto al podio e chiude quarto, disastro Leclerc tra strategia sbagliata ed errori clamorosi in pista

Silverstone regala solo amarezze alla Ferrari, dopo la beffa degli ultimi minuti delle prove di sabato anche il Gran Premio d’Inghilterra è un incubo per le Rosse. Neppure la giornata no delle Mercedes e di Verstappen serve a portare sul podio il Cavallino e Lewis Hamilton che per 14 anni di seguito era arrivato tra i primi sul circuito di casa (nove volte aveva vinto) deve fare mea culpa per gli errori commessi nel finale di gara quando l’inseguimento alla Sauber di Nico Hulkenberg sembrava destinato al successo e invece un paio di errori dell’inglese hanno permesso a Nico di conquistare il podio per la prima volta nella sua carriera a quasi 38 anni (li compirà il prossimo 19 agosto). E’ lui il vero protagonista del Gran Premio d’Inghilterra .

Pioggia e Mc Laren

L’unica certezza in questa Formula 1 restano le Mc Laren, anche se stavolta Oscar Piastri ha fatto un grosso regalo al compagno Lando Norrris che lo ha preceduto sul traguardo. Piastri aveva in mano la gara ma ha ricevuto una penalizzazione di dieci secondi per una irregolarità in regime di Safety car e così anche la corsa al Mondiale adesso è più incerta visto che tra i due piloti “papaya” ci sono solo otto punti, mentre nella classifica costruttori la Ferrari consolida il secondo posto alle spalle della Mc Laren. La gara è stata condizionata dalla pioggia che ha costretto i team a cambiare più volte le gomme. Nell’incertezza tra le slick e le intermedie ne ha fatto le spese Charles Leclerc che esce malissimo da questo Gran Premio.

Piloti Ferrari, che errori

La Ferrari che nelle prove sembrava poter addirittura competere per la vittoria è andata in crisi sul bagnato, ma i piloti ci hanno messo del loro uscendo di strada più di una volta e compromettendo così anche la possibilità di un piazzamento dignitoso. Pur riconoscendo a Hulkenberg di aver fatto una grande gara non si può dimenticare che era partito dall’ultima fila, impensabile che la Ferrari non sia riuscita a fare meglio della Sauber.