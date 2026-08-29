Ferrari col super motore per Monza: Leclerc e Hamilton con tute stile Schumi

Monza è l’appuntamento più importante dell’anno per le Ferrari e a Maranello sanno che non si può sbagliare. Sul circuito brianzolo si radunerà tutto il popolo della Rossa per far sentire il proprio calore a Charles Leclerc e Lewis Hamilton e così nelle due settimane che separano Zandvoort dal gran premio di casa nostra a Maranello stanno lavorando su ogni particolare per provare a vincere. Il gap che nella prima parte della stagione la Ferrari ha accusato nei confronti della Mercedes è stato dovuto alla differenza di potenza del motore, a Monza grazie alle regole della Federazione Internazionale che permettono di migliorare le prestazioni con interventi nel corso dell’anno, la SF-26 sarà dotata di un nuovo motore. Il secondo intervento della stagione sull’Aduo dovrebbe portare a delle prestazioni importanti, difficile immaginare adesso quanto potranno recuperare le Rosse sulle frecce d’argento e il team principal Fred Vasseur non vuole alimentare troppo le speranze: “Conosciamo la potenza del motore Mercedes e siamo consapevoli del fatto che gli adeguamenti non potranno rivoluzionare le forze in campo”. Insomma la Ferrari preferisce tenere un profilo basso, per poi scatenare i suoi due piloti a Monza, dove Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale con 58 punti di vantaggio sul compagno di squadra George Russell e sul ferrarista Lewis Hamilton, dovrà scontare una penalità e sarà costretto a a una gara in salita per recuperare le dieci posizioni più indietro da cui sarà costretto a partire.

Tute in stile Schumacher

L’altra novità, non di carattere tecnico, ma che avrà un grande impatto emotivo, voluta da Maranello insieme alla famiglia Schumacher sono le nuove tute che indosseranno Leclerc e Hamilton. Un omaggio al pilota tedesco in occasione el trentennale della sua prima vittoria alla guida di una Ferrari avvenuta l’8 settembre 1996. Tute “ispirate all’impatto che Michael Schumacher ha avuto sulla Formula 1”. Ci sarà il logo di Schumacher e le sette stelle che ricordano i mondiali vinti dal tedesco con la Rossa.

Verso Monza

La settimana del Gran Premio d’Italia per Leclerc e Hamilton inizierà il 2 settembre con il bagno di folla a Palazzo Reale a Milano, per l’evento Drive to Monza targato Scuderia Ferrari e Peroni Nastro Azzurro. Da giovedi i piloti saranno impegnati sul circuito per il media day, venerdì prove libere, sabato prove ufficiali e domenica il gran premio d’Italia.