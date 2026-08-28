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Leao, fine della telenovela: ha scelto il Galatasaray

Leao, fine della telenovela: ha scelto il Galatasaray
Rafael Leao (Ansa)
Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
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L’attaccante portoghese si trasferisce in Turchia con stipendio da top player. Si chiude la sua storia al Milan dopo sette stagioni di gol e rimpianti

Ora è davvero finita. Dopo sette anni con uno scudetto e una  Supercoppa italiana vinti e una semifinale di Champions League saltata, non senza rimpianto, la storia di Rafa Leao nel Milan si è chiusa.

L’attaccante portoghese va al Galatasaray che ha battuto la concorrenza dell’Aston Villa in un intreccio che ha animato le ultime giornate di mercato. Il club turco aveva raggiunto un accordo con quello rossonero per una cifra intorno ai 40 milioni di euro più 3 di bonus, inferiore a quella che Gerry Cardinale sperava di raggiungere ma comunque ritenuta sufficiente per non scendere Leao.

Sulla decisione finale ha pesato l’ingaggio perché la distanza tra il Galatasaray e l’Aston Villa è stata così ampia da superare anche la voglia del giocatore di misurarsi con la Premier League. Guadagnerà 12 milioni di euro netti per cinque anni mentre a Birmingham si sarebbe dovuto “accontentare” di 7,5: un gap complessivo intorno ai 22 milioni che ha fatto pendere la bilancia dalla parte della Turchia.

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