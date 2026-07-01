La vera spada nella roccia è in Italia. Il mistero di San Galgano che sfida la leggenda di Re Artù

Non è in Inghilterra, ma in Toscana: nella Rotonda di Montesiepi si trova la spada nella roccia di San Galgano, tra storia, fede e leggenda.

Per milioni di persone la spada nella roccia appartiene alla fantasia, ai racconti di Camelot, al giovane Artù chiamato a estrarre la lama destinata a consacrarlo re e a diventare simbolo di un potere superiore. Eppure esiste una spada nella roccia reale, custodita non tra i castelli inglesi né nelle campagne del Galles, ma nel cuore della Toscana, sulle colline che circondano Chiusdino, in provincia di Siena.

Da oltre otto secoli una lama medievale emerge dalla pietra all’interno della Rotonda di Montesiepi, la cappella che domina l’Abbazia di San Galgano. È uno dei luoghi più affascinanti d’Italia, dove storia, fede e leggenda convivono in un equilibrio sorprendente e dove la domanda che accompagna ogni visitatore è sempre la stessa: quella spada è davvero autentica? E soprattutto, la sua storia potrebbe essere più antica del mito di Re Artù così come lo conosciamo?

La storia del cavaliere che rinunciò alla violenza

La vicenda inizia intorno al 1180, quando Galgano Guidotti, giovane cavaliere appartenente a una famiglia nobile di Chiusdino, decide secondo la tradizione di abbandonare le armi e ritirarsi a vita eremitica dopo una conversione radicale.

Per rendere visibile quella scelta, Galgano avrebbe conficcato la propria spada nella roccia. L’elsa, rivolta verso il cielo, trasformava simbolicamente l’arma in una croce. Non era un gesto di sfida, ma di rinuncia; non l’inizio di una conquista, ma la fine di una vita fondata sulla violenza.

È qui che la leggenda toscana diventa persino più potente di quella arturiana. Nelle storie di Camelot la spada viene estratta dalla pietra per ricevere il potere, mentre a San Galgano la spada viene lasciata nella pietra per rinunciare al potere. Due miti costruiti sullo stesso oggetto, ma con un significato opposto.

Dove si trova davvero la spada nella roccia

Molti visitatori pensano che la spada si trovi all’interno della celebre abbazia gotica senza tetto, diventata una delle immagini simbolo della Toscana. In realtà la lama è custodita poco più in alto, nella Rotonda di Montesiepi, una cappella circolare costruita nel luogo in cui Galgano avrebbe vissuto i suoi ultimi mesi.

Protetta da una teca, la spada continua ancora oggi ad attirare pellegrini, studiosi e curiosi. Il suo fascino nasce proprio da questa posizione sospesa: vicina all’abbazia, ma separata; dentro un luogo sacro, ma legata a un gesto cavalleresco; immersa nella storia, ma ancora circondata dal mistero.

La scienza cosa dice sulla spada di San Galgano

Nel corso degli anni la spada è stata oggetto di studi e analisi. Tra i riferimenti più citati ci sono le ricerche attribuite al gruppo di Luigi Garlaschelli, che hanno indicato una compatibilità dell’arma con una spada medievale del XII secolo.

Questo non significa che ogni dettaglio della leggenda sia dimostrato, né che si possa ricostruire con certezza assoluta ciò che accadde oltre ottocento anni fa. Significa però che l’ipotesi di un falso moderno costruito per i turisti appare molto meno convincente. Il manufatto sembra coerente con l’epoca di San Galgano, e questo basta a rendere la storia ancora più interessante.

San Galgano ha ispirato Excalibur?

È la domanda più affascinante, ma anche la più delicata. La vicenda di San Galgano si colloca nello stesso orizzonte medievale in cui prendono forma i grandi racconti arturiani, ma non esiste una prova definitiva che colleghi direttamente la spada toscana alla leggenda di Excalibur.

Le storie, però, nel Medioevo viaggiavano. Si muovevano con i pellegrini, con i monaci, con i cavalieri, con i racconti tramandati lungo le strade d’Europa. Per questo alcuni hanno ipotizzato un’influenza possibile, mentre altri preferiscono parlare di una straordinaria coincidenza simbolica.

In ogni caso, il confronto resta irresistibile. Excalibur è la spada che legittima un re; quella di San Galgano è la spada che segna la rinuncia di un cavaliere. Una nasce per fondare un regno, l’altra per chiudere una guerra interiore.

Il fascino di una leggenda italiana

Forse la forza della spada nella roccia italiana sta proprio nel suo ribaltamento. Non racconta un eroe scelto dal destino per governare, ma un uomo che decide di cambiare vita lasciando la propria arma dentro la pietra.

È una storia meno trionfale e più umana, meno legata alla conquista e più alla trasformazione. Ed è forse per questo che, dopo più di otto secoli, quella lama continua a parlare anche a chi arriva a Montesiepi senza cercare miracoli o certezze.

Non aspetta qualcuno abbastanza forte da estrarla. Resta lì, immobile, a ricordare che a volte il gesto più coraggioso non è impugnare una spada, ma lasciarla dov’è.