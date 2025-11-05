Juventus e Napoli, Champions League in salita: cosa serve per qualificarsi

Piano, pianissimo, quasi ferme. Juventus e Napoli hanno girato la boa di metà prima fase della Champions League a passo di lumaca e ora sono chiamate a cambiare marcia se non vogliono correre il rischio concreto di vedersi chiudere la stagione europea a gennaio. Uno scenario che sarebbe disastroso dal punto di vista dell’immagine, visto che in teoria basta piazzarsi nelle prime 24 della classifica, e avrebbe ripercussioni anche dal punto di vista economico.

Tradotto: Aurelio De Laurentiis e John Elkann hanno messo in preventivo che non si partiva per conquistare la coppa, anzi, ma lo sbarco nella seconda fase del torneo era considerato l’obiettivo minimo da raggiungere. Fallirlo significherebbe aver messo poco a frutto strategia e investimenti delle rispettive proprietà. Non un buon biglietto da visita per Antonio Conte e Luciano Spalletti che ha l’alibi di aver ereditato una situazione già su un piano inclinato.

Juventus, servono tre vittorie per passare ai playoff

La Juventus deve accelerare perché i tre punti messi da parte nelle prime 4 giornate non garantiscono la qualificazione. Anzi. Un anno fa al debutto della nuova formula della Champions League servirono 11 punti (con differenza reti -4) per garantirsi l’accesso agli spareggi di febbraio. L’ultimo tagliando lo staccò il Bruges, poi carnefice dell’Atalanta di Gasperini.

I bianconeri a metà strada sono a quota 3 con un saldo negativo (-1) tra segnature e gol incassati. Il calendario sulla carta aiuta, ma la Juventus continua ad essere una squadra che fatica ad esprimere in pieno il proprio potenziale. Ecco perché le sfide contro Bodo Glimt (in Norvegia), Pafos e Benfica (casa) e Monaco (nel Principato) sembrano disegnate appositamente per raccogliere le tre vittorie necessarie, possibilmente senza più perdere. Sulla carta, però, perché la realtà del campo è diversa e già con lo Sporting Lisbona la squadra di Spalletti era davanti a una partita da vincere a tutti i costi ed è arrivato un pareggio.

La sfida chiave diventa quella in casa del Bodo Glimt, avversario tecnicamente inferiore ma favorito dalle condizioni climatiche di metà novembre e dal campo in sintetico. Non è un caso che nelle ultime 39 serate di coppa giocate davanti al proprio pubblico i norvegesi abbiano raccolto un importante bilancio di 29 successi, 2 pareggi e solo 8 sconfitte facendo vittime illustri come la Roma di Muorunho e la Lazio di Sarri. Mourinho che tornerà a Torino a giocarsi il tutto per tutto con il suo Benfica in crisi, adesso, e costretto a rincorrere per non restare fuori dall’Europa.

Napoli, cosa serve per i playoff di Champions League

Anche il Napoli deve cambiare passo e rapidamente per non compromettere le proprie chance qualificazione. Tenendo sempre come punto di riferimento gli 11 punti del Bruges di un anno fa (ma non è detto), alla squadra di Conte ne mancano 7-8 per stare tranquilla anche perché l’umiliante sconfitta di Eindhoven ha complicato maledettamente la differenza reti che a metà tragitto della prima fase è di -5.

Il calendario aiuta ma non troppo. L’obiettivo dovrebbe essere non arrivare a giocarsi tutto nell’ultimo match al Maradona contro il Chelsea campione del mondo che sarà presumibilmente in corsa per un posto direttamente negli ottavi di finale. Per farlo, bisogna vincere le tre partite che precedono il confronto con i Blues: Qarabag in casa e la doppia trasferta contro Benfica e Copenaghen. Ostacoli non impossibili, ma nemmeno Psv ed Eintracht Francoforte lo erano e, invece, hanno prodotto la miseria di un punticino.

La buona notizia per il Napoli è che, Chelsea a parte, sono squadre che stanno vivendo una Champions League da comprimari con l’eccezione del Qarabag over performante delle prime giornate. Quella cattiva è che i limiti europei dei campioni d’Italia sono emersi con nitidezza fin dalla prima trasferta in casa del City di Guardiola e da lì in poi non c’è mai stato un vero salto in avanti.