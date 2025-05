Il sabato nero delle Ferrari a Imola. Tutti migliorano tranne le Rosse

Tutti per la Rossa, ma la Rossa non c’è. Un disastro il sabato di Imola per le Ferrari di Leclerc e Hamilton fuori nella Q2 insieme al diciottenne Antonelli che con la Mercedes ha chiuso tredicesimo nel gran premio di casa sua. Imbarazzante la prestazione del team di Maranello, mentre dagli altri team è arrivata la conferma che si può migliorare avvicinandosi alle Mc Laren che conquista la pole position con Piastri. Migliorano tutti, ma non le Ferrari, precedute pure dalle Aston Martin oltre che dalle Williams. <Mio Dio, mio Dio, mio Dio> il commento via radio di Leclerc che si rende subito conto del disastro. Ma il danno ormai è fatto e ci si aspettano almeno spiegazioni dalla Ferrari sui motivi del flop nel Gran Premio di casa. <La prima cosa da fare è scusarsi con i nostri tifosi che ci hanno dimostrato anche stavolta tanta passione, non passare la Q2 fa davvero male, soprattutto a noi del team. Non è un livello di prestazione accettabile e dobbiamo reagire>. Le parole di Charles Leclerc spiegano tutto del momento in casa Ferrari che deve anche subire l’ottima prestazione di Carlos Sainz scaricato dal Cavallino per puntare su un Hamilton fino a qui impalpabile. Oggi sarà difficilissimo rimediare partendo dalla sesta fila, perchè a Imola i sorpassi sono difficili da effettuare e nonostante il buon passa gara dimostrato dalle Ferrari nelle libere di venerdi, il riscontro del cronometro per i tempi che valevano la griglia è stata imbarazzante. Il problema delle gomme è parso evidente, Vasseur cerca di giustificarsi così: <E ‘una giornata molto dura, un copia e incolla di Miami. Non siamo riusciti a migliorare con il set di gomme nuove, è una situazione strana ma lo è per tutti. Dobbiamo lavorare, il passo era discreto, eravamo quinti e sesti. Poi con il set nuovo gli altri sono migliorati 3-4 decimi e noi no, ne abbiamo pagato il prezzo. E’ sempre tutto aperto, il passo gara venerdì era forte e saremo lì. Sarà difficile superare, dovremo essere lucidi e correre qualche rischio strategico. Ma vediamo domani>. Già domani è un altro giorno, speriamo migliore.