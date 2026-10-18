Il boom di Kimi: 9,2 milioni di followers. Davanti c’è Balotelli, lontano Valentino

Il pilota bolognese è il secondo sportivo italiano in attività più seguito sui social: Mario è a 11,9, Rossi a 16,1. Nel 2026 Antonelli ha raddoppiato il numero di seguaci sui social

Cosa hanno in comune Kimi Antonelli e Mario Balotelli? Se ripensiamo ai primi tempi di Super Mario ci viene in mente il suo talento sconfinato, poi sprecato in una carriera dove hanno prevalso le “balotellate” (copyright Antonio Cassano). Proprio come quello che sta dimostrando Kimi, a un passo da un titolo mondiale storico. Ma per il resto i due mondi sono opposti per carattere, simpatia e educazione. Eppure nel mondo dei social la spregiudicatezza di Balotelli piace persino più della classe di Kimi. Tra gli atleti italiani ancora in carriera infatti Balotelli è al primo posto nella classifica dei followers: nonostante il suo declino sia ormai quasi definitivo Mario ha 11,9 milioni di followers. Una popolarità che dopo gli anni di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool non è stata offiscata neanche dalla scelta di andare a giocare nell’Al Ittifaq in Arabia Saudita. Una scelta dettata evidentemente solo da ragioni economiche.

Kimi in ascesa

A soli 20 anni Kimi Antonelli si prepara quindi all’ennesimo sorpasso della sua vita, il bolognese è arrivato a 9,2 milioni di followers raddoppiando di fatto i suoi followers visto che a gennaio era a quota 4,5 milioni. Antonelli ha messo alle spalle anche l’altro fenomeno dello sport italiano, Jannik Sinner, che ha 5,7 milioni di seguaci e che in questa stagione è stato evidentemente penalizzato dal lungo stop per infortunio che tuttora lo tiene lontano dai campi da tennis. Antonelli ha superato anche il portiere e capitano della Nazionale Gigio Donnarumma, che con 6,8 milioni di followers è al quarto posto preceduto da un altro calciatore ormai vicinissimo a chiudere la carriera, Marco Verratti che ha 7,9 milioni di seguaci.

Valentino irraggiungibile?

Oltre i 16 milioni di followers c’è Valentino Rossi che si è ritirato dalle gare nel 2001 eppure è lo sportivo italiano ancora più seguito al mondo. Irraggiungibile? A vedere la progressione di Antonelli nel 2026 si direbbe di no, l’obiettivo dei dieci milioni è vicinissimo e con il titolo mondiale la popolarità di Kimi potrebbe esplodere ancora di più di quanto è successo adesso. A livello mondiale invece la scalata è un po’ più difficile da realizzare: Cristiano Ronaldo è il più seguito con 680 milioni di followers, dietro di lui Lionel Messi a 517.