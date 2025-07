Ferrari finalmente competitiva Silverstone è fatto per le Rosse

La mattina con il ruggito del vecchio leone Lewis Hamilton che sul circuito di casa, a Silverstone, sa come si fa, poi nel pomeriggio cambia qualcosa ma arrivano anche conferme sulla Ferrari SF-25, adesso si competitiva davvero. Le Rosse che già a Spielberg avevano fatto vedere di essere in crescita, praticamente le uniche ad essere vicine alle Mc Lareen in Inghilterra dimostrano che il nuovo fondo da grande stabilità alle macchine. E i tempi migliorano. Hamilton che a Silverstone ha vinto nove volte e per 14 è andato sul podio, davanti ai suoi tifosi vuole finalmente salire su quel podio che in questa stagione sembra un tabù. I segnali che arrivano dall’Inghilterra sono buoni, anche sul passo gara. Ma è sul tempoi sul giro che la Ferrari è molto migliorata e questo fa ben sperare sia per le prove ufficiali che per la gara di domenica. Adesso le Rosse hanno trovato stabilità nel retrotreno e possono pensare davvero di insidiare la leadership delle Mc Laren.

Finalmente Hamilton

E poi c’è l’orgoglio ferito del vecchio leone che non può pensare di fare la seconda stagione nell’anonimato e soprattutto davanti ai suoi tifosi sogna una grande gara. Nella prima sessione di prove Hamilton ha fatto il miglior tempo, per la prima volta ha chiuso davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Poi nel pomeriggio il miglior tempo è stato di Piastri con Leclerc e Hamilton subito dietro, a dimostrazione che la Ferrari anche nelle prove ufficiali possono puntare alla pole position. E domenica a vincere la gara.