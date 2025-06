Formula 1, al GP d’Austria: Antonelli fuori pista travolge Verstappen, trionfo McLaren. Ferrari, Leclerc terzo posto

Sul circuito del Red Bull Ring giornata nera per le Mercedes, con George Russell che, dopo la vittoria in Canada, non è mai stato competitivo (neanche in prova) e Andrea Kimi Antonelli che, dopo l’anonimato del sabato, diventa protagonista ma in negativo: al primo giro arriva lungo alla staccata e finisce addosso a Max Verstappen, eliminando il pilota che nella prima parte della stagione aveva dato del filo da torcere alle McLaren.

E così già dal primo giro si capisce come finirà, perché in partenza Lando Norris capitalizza la pole position scattando davanti a tutti e Oscar Piastri sorpassa la Ferrari di Charles Leclerc, con il monegasco che cercava di superare Lando e invece si trova superato da Oscar. Da lì in poi non cambierà più niente, se non la soddisfazione delle Ferrari di essere le uniche a tenere il ritmo delle McLaren, ma senza mai avvicinarle.

Passi avanti e lotta in famiglia

La nuova sospensione montata sulla macchina di Lando Norris dimostra ancora una volta la superiorità delle McLaren, ma finalmente anche il lavoro del team di Maranello comincia a vedersi: con il nuovo fondo che ha esordito in Austria, le Rosse conquistano il podio con Charles Leclerc e il quarto posto con Lewis Hamilton, che a un certo punto avrebbe voluto evitare l’ultimo pit stop per provare a restare davanti a Leclerc e conquistare così il primo podio da quando guida la Ferrari, nella settimana che porta al Gran Premio di Silverstone, dove l’inglese vivrà il primo vero bagno di folla.

Ma l’indicazione del box (dove non c’era il team principal Frédéric Vasseur, sostituito da Jérôme D’Ambrosio al muretto) è stata perentoria, e così Hamilton ancora una volta ha finito la gara dietro al compagno di squadra. Stessa situazione per Oscar Piastri, che solo al ventesimo giro ha avuto la possibilità di superare Norris, ma è stato beffato da un bloccaggio, e poi la sua rincorsa – per il resto del Gran Premio – non si è mai concretizzata.

Classifiche in evoluzione

Nella classifica mondiale adesso Piastri ha quindici punti di vantaggio su Norris, mentre in quella costruttori la Ferrari supera la Mercedes ed è seconda alle spalle della McLaren, anche se lontanissima (417 punti a 210).