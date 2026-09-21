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Europei di volley, l’Italia vola ai quarti Tutto facile contro la Danimarca

Europei di volley, l’Italia vola ai quarti Tutto facile contro la Danimarca
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
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A Torino gli azzurri di Fefè De Giorgi si impongono in tre set, mercoledì la sfida alla Finlandia

Non poteva essere la Danimarca l’avversario pericoloso per l’Italia di Fefè De Giorgi, anche in un Europeo che sta regalando parecchie sorprese. A Torino invece tutto è andato come da pronostico con una vittoria facile degli azzurri, un 3-0 quasi in scioltezza nel quale la Danimarca ha lottato solo nel primo set finito 25-22, mentre negli altri due la differenza tecnica tra le due squadre è emersa in modo palese e gli azzurri hanno lasciato solo 16 e 11 punti agli avversari nel secondo e nel terzo set. Il successo porta gli azzurri ai quarti di finale, il prossimo avversario sarà la Finlandia, sempre a Torino. In palio c’è un posto per le Final Four che si giocherà al Forum di Assago a Milano.

Super Romanò

La partita è iniziata nel segno di Romanò che ha trascinato la squadra fino al 19-13, poi l’Italia ha avuto un black out improvviso e inaspettato che ha portato la Danimarca a un solo punto (22-23). De Giorgi ha chiesto time-out, Sanguinetti e il muro di Mati hanno chiuso un set che era stato dominato e poi rimesso in discussione. I due hanno continuato a imperversare: 9 punti in due nel parziale, entrambi perfetti in attacco, mentre gli azzurri sono saliti a 9 muri complessivi. L’Italia è volata via e ha chiuso il secondo set con il 67% in attacco senza dare alla Danimarca la possibilità di tornare in partita. Il dominio degli azzurri è diventato assoluto nel terzo set con Michieletto scatenato e nel finale De Giorgi ha anche ampliato le rotazioni tenendo sotto controllo la partita.

De Giorgi elogia i suoi ragazzi

Rilassato e felice il ct Fefè De Giorgi ha analizzato così la vittoria sulla Danimarca:  Oggi bisognava giocare come si giocano le partite secche. La Danimarca ha il suo perché  ha subito pochi ace fin qui e gioca la palla. Noi siamo stati bravi a metterli in difficoltà. C’è stato un momento, nel primo set, in cui abbiamo dovuto sistemare qualcosa. Mati sta crescendo e deve continuare a giocare. Per lui è il primo anno ed è un ragazzo serio, giovane e nuovo. Sono soddisfatto del fatto che abbiamo giocato come volevamo. Non esistono più squadre facili da affrontare, basti pensare ai risultati di oggi nelle altre partite”.

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