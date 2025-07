È tricolore l’erba di Wimbledon: in campo Sinner, Cobolli e Sonego negli ottavi di finale

Lunedì in campo tre italiani negli ottavi, nella storia del torneo londinese sull’erba non era mai successo. Per Jannick c’è il bulgaro Dimitrov che è stato anche numero tre al mondo

Sarà un lunedì tutto italiano sull’erba di Wimbledon. Tre azzurri agli ottavi come mai era successo prima: Sinner contro Dimitrov, Cobolli contro Cilic e Sonego contro Shelton. Ovviamente nessuna sorpresa per il fatto che ci sia Jannick Sinner negli ottavi del torneo più importante del mondo, ma Flavio Cobolli e Lorenzo Sonego, sono due nomi meno attesi rispetto alla vigilia. Il classe 2002 romano raggiunge il suo miglior risultato della carriera in uno Slam dopo aver eliminato un avversario più alto in classifica, il ceco Jakub Mensik; il 30enne torinese offre un’altra prestazione di cuore e resilienza avendo la meglio al quinto set della testa di serie Brandon Nakashima eguagliando il suo miglior piazzamento nell’erba dell’All England Club.

Il pericolo Dimitrov per Sinner

I tempi sono cambiati e nonostante la storia dica che ancora nessun italiano è riuscito a vincere a Wimbledon, negli ultimi anni prima Matteo Berrettini e poi Jannick Sinner ci sono andati molto vicini. E l’altoatesino a Londra si è presentato da numero uno al mondo e con una gran voglia di battere finalmente Carlos Alcaraz in quella finale che sarebbe la terza consecutiva dopo quelle di Roma e Parigi che hanno visto lo spagnolo primeggiare sull’azzurro. Sulla strada di Sinner verso la finale però adesso c’è il bulgaro Grigor Dimitrov che è stato anche numero tre al mondo e che qualcuno aveva definito un po’ frettolosamente il nuovo Federer. Dimitrov ha 34 anni e nel 2014 a Wimbledon ha raggiunto la semifinale dove fu battuto da Djokovic. I precedenti sono favorevoli a Sinner (4-1) ma sull’erba i due non si sono mai affrontati.