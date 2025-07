Lacrime e dolore: le immagini dei funerali di Diogo Jota (assente Ronaldo)

In un clima di grande commozione e dolore e alla presenza di decine di compagni di squadra del Liverpool e della nazionale del Portogallo, si sono tenuti i funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva, tragicamente scomparsi in un incidente stradale accorso in Spagna giovedì 3 luglio 2025. Le esequie sono state celebrate presso la Chiesa Madre di Gondomar, in Portogallo.

Alla cerimonia non ha preso parte Cristiano Ronaldo, capitano portoghese: un’assenza che è stata notata e che ha fatto discutere, visto che ci sono altri giocatori che hanno affrontato un lungo viaggio dagli Stati Uniti nella notte per poter essere presenti. E’ il caso di Ruben Neves e Cancelo che si sono imbarcati su un aereo per il Portogallo non appena terminata la partita dell’Al Hilal contro il Fluminense nei quarti di finale del Mondiale per Club.