Delusione Ferrari, Vasseur polemico. Leclerc: “Tutta colpa mia…”

A due minuti dalla fine delle prove del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone le Ferrari erano in prima fila, dimostrando come la macchina adesso sia competitiva, addirittura superiore alle Mc Laren di Piastri e Norris che stanno dominando il Mondiale. Ma nell’ultimo giro cambia tutto: le Mc Laren migliorano confermando la loro affidabilità, Max Verstappen fa il giro della vita e piazza la sua Red Bull davanti a tutti e i due ferraristi incappano in due errori decisivi che li fanno retrocedere nella griglia di partenza. Ovviamente le facce sono deluse, perchè il week end in Inghilterra iniziato bene venerdì era proseguito positivamente nelle libere del sabato mattina e pure fino alla Q2 delle prove ufficiali.

Ottimismo e variabili

Certo se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno mai come a Silverstone le Rosse hanno dato dimostrazione di competitività ai massimi livelli, però gli ultimi secondi delle prove con la Mercedes che riesce a inserire Russel in seconda fila (quarto tempo) toglie il sorriso agli uomini del Cavallino che devono accontentarsi della terza fila. Non può essere troppo contento neanche Lewis Hamilton che per la prima volta da quando guida la Ferrari realizza un tempo migliore del suo compagno di squadra Charles Leclerc. L’inglese nel circuito dove ha vinto nove volte sperava in ben altro piazzamento nella griglia. Però i distacchi sono minimi e nessuno come Lewis conosce Silverstone. E poi c’è la variabile del meteo, per le ore delle gara è prevista pioggia e questo potrebbe mischiare ulteriormente le carte senza dimenticare che Hamilton sotto l’acqua si è sempre trovato a suo agio. Insomma non tutto è perduto, a patto di non commettere altre errori, perchè stavolta le prestazioni della macchina sono al top, tocca ai piloti dimostrare quanto valgono.

Vasseur polemico

Non a caso il team principal della Ferrari è stato molto polemico con i piloti per gli errori commessi e Leclerc si è sfogato pesantemente riconoscendo però le sue responsabilità: “Lewis era in vantaggio di un decimo su Piastri fino all’ultima curva e quindi tutto era possibile. Qualche gara fa era più un problema strutturale, mentre oggi è stata una questione di errori, perché la macchina andava e il potenziale c’era. Sono stati i due piloti che non hanno messo tutto insieme nel giro decisivo. Charles ha perso un decimo in curva 1 e un decimo all’ultima curva. Però nel complesso abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazione pura e questo è importante per la gara”.