De Rosa svela 70 Icona Revò ed E-cona Revò: due gioielli italiani per il Giro d’Italia 2025

De Rosa celebra 70 anni con due bici d’eccellenza: 70 Icona Revò ed E-cona Revò, presentate al Giro e all’E-Giro come simboli di artigianalità e innovazione

Settant’anni di storia, passione e telaio. De Rosa, icona del ciclismo artigianale italiano, sceglie il palcoscenico più prestigioso – il Giro d’Italia – per presentare due nuovi capolavori: 70 Icona Revò ed E-cona Revò. Due modelli, due anime, una sola visione: continuare a scrivere la storia del ciclismo con cuore, tecnologia e identità italiana.

“Il Giro d’Italia non è solo una corsa: è un simbolo di passione, sfida con se stessi e bellezza italiana. Ed è su questo palcoscenico straordinario che vogliamo celebrare la nostra vocazione: innovare restando fedeli alla nostra anima”, afferma Cristiano De Rosa, amministratore delegato.

70 Icona Revò: la leggenda su due ruote

La 70 Icona Revò è molto più di una bicicletta da corsa. È l’omaggio vivo e vibrante a settant’anni di artigianalità, performance e ricerca stilistica. Scelta dalla VF Group Bardiani CFS Faizanè per affrontare le tappe del Giro d’Italia 2025, nasce per unire l’estetica alla tecnica, l’aerodinamica alla poesia.

Un telaio da 730 grammi, lavorato a mano, su cui ogni dettaglio racconta una storia: lettere nere scritte a mano, una a una, come fossero dichiarazioni d’amore incise sulla fibra di carbonio. Il cuore rosso, simbolo distintivo della casa, si accende del colore ufficiale del team.

Ogni bici è unica, irripetibile, come ogni corsa che meriti di essere vissuta. E come ogni sogno che vale la pena inseguire fino in cima.

E-cona Revò: la potenza dell’innovazione

La sorella elettrica della Icona porta con sé la stessa filosofia: eleganza e tecnologia, performance e artigianato. Pensata per l’E-Giro 2025, la E-cona Revò è la risposta De Rosa alla nuova frontiera del ciclismo assistito. Un mezzo che non rinuncia alla leggerezza, al design né alla tradizione, ma li potenzia con una spinta in più.

È l’interpretazione contemporanea della libertà su due ruote, capace di accompagnare ciclisti esperti e amatori lungo percorsi iconici e sfide inedite, con l’affidabilità e il prestigio che solo una firma come De Rosa può garantire.