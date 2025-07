Chi è Jonathan David, nuovo attaccante della Juventus

La Juventus ha trovato il primo rinforzo da consegnare a Igor Tudor in vista della prossima stagione. Dopo settimane di corteggiamento, è stato trovato l’accordo con l’attaccante canadese Jonathan David: svincolato, reduce ottime stagioni in Francia con il Lille, David sarà la punta su cui si fonderà il reparto offensivo bianconero.

Per arrivare a lui, gli uomini mercato della Juventus hanno dovuto superare una folta concorrenza europea. David faceva gola per lo status da parametro zero, in un contesto in cui gli attaccanti hanno un prezzo elevatissimo. È vero che per trasferirlo il club bianconero dovrà garantire importanti commissioni ad agenti e intermediari, ma nel complesso si assicura un giocatore giovane, forte e motivato ad un prezzo ragionevole.

Juventus, ecco quanto costa David

L’intesa con David è sulla base di un ingaggio da 6 milioni netti più bonus fino al 2030. Per dare un metro di paragone, l’attuale accordo che lega Dušan Vlahović fino al 30 giugno 2026 pesa esattamente il doppio sul bilancio bianconero.

Il progetto di Comolli e dei suoi collaboratori è riuscire a far partire il serbo sostituendolo con due nuovi attaccanti, il primo è proprio il canadese. Per arrivare all’intesa la Juventus si è impegnata a commissioni in doppia cifra all’entourage del giocatore che partiva, però, da cifre molto alte.

Juventus, chi è Jonathan David

Jonathan David, classe 2000, è sbarcato nel calcio europeo non ancora ventenne grazie a una scommessa dei belgi del Gent. Si è messo subito in luce ed è stato dal Lille, squadra con la quale ha conquistato un clamoroso titolo di campione di Francia.

Attaccante che agisce sia la prima punta che allargando il suo campo d’azione anche all’esterno dell’area di rigore, il canadese ha un ottimo feeling con i goal: ne ha realizzati 109 in 232 presenze con la maglia del Lille ed è già un marcatore nella storia della nazionale del Canada (36 in 68 partite).

Per le caratteristiche tecniche e tattiche può giocare sia da solo che con un compagno di reparto. È il piano che la Juventus ha per lui, non volendosi fermare al suo solo ingaggio, ma puntando ad accoppiargli una prima punta di peso e che porti in dote un adeguato numero di gol. Il sogno si chiama Victor Osimhen, l’alternativa più semplice da raggiungere porta alla conferma del prestito di Kolo Muani.

