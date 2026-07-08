Cobolli, che crollo a Wimbledon Fery lo batte e vola in semifinale

Non ce l’ha fatta Flavio Cobolli, arrivato stanco e senza energie al quarto di finale di Wimbledon contro l’inglese Fery che è partito dalle qualificazioni e dal numero 114 al mondo e dopo le performances sull’erba londinese è arrivato al numero 36 del ranking mondiale. L’inglese in semifinale affronterà Aleksander Zverev il vincitore del Roland Garros, mentre nell’altra semifinale si sfideranno il campione in carica Jannik Sinner e il fuoriclasse Novak Djokovic, 39 anni e vincitore di 24 titoli Slam (sette a Wimbledon). Netto il risultato a favore di Frey: 6-4, 7-6, 6-0.

La partita perfetta

Il match di Cobolli non è mai iniziato: il romano è parso senza energie e soprattutto senza quella voglia di lottare che ha sempre contraddistinto le sue prestazioni. Del giocatore che aveva battuto De Minaur giocando un grande tennis non c’è stata tracciata. Cobolli sin dall’inizio ha subito il gioco di Frey e non è mai riuscito a imporre il suo. Ma soprattutto non ha capito che si stava schiantando contro un muro: Frey ributtava al di là della rete qualsiasi cosa e sbagliava pochissimo, mentre col passare del tempo aumentavano gli errori dell’italiano che sbagliava anche molte scelte in situazioni favorevoli. Una giornata no che si è palesata già alla fine del primo set quando Cobolli si è fatto strappare il servizio con l’inglese in vantaggio 5-4. Nel secondo set equilibrio fino al tie-break, nel quale Frey è stato più lucido dell’azzurro e ha chiuso 7-4. Sotto di due set a zero e con il nervosismo evidente che cresceva (più di una discussione con il padre allenatore in tribuna) Cobolli si è consegnato a un avversario che era ormai in estasi e sotto gli occhi della regina Camilla ha rimediato un pesantissimo 6-0 nel terzo set. Il modo peggiore per chiudere un torneo nel quale aveva esaltato gli appassionati di tennis con la sua grinta.